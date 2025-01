Khloé Kardashian s'est remémorée dans son podcast les conditions dans lesquelles elle a mis au monde sa fille True. L'enfant est né quelques heures après que le monde entier apprenne que le père, Tristan Thompson, avait eu une liaison avec une autre.

Khloe Kardashian a donné naissance à son premier enfant avec Tristan Thompson quelques heures après avoir appris qu'il l'avait trompée.

La star de téléréalité de 40 ans a fait face à l'humiliation en 2018 en même temps qu'elle mettait au monde sa fille True Thompson. Plusieurs femmes se sont manifestées dans les médias, affirmant avoir eu une liaison avec son compagnon âgé de 33 ans.

«Je me souviens que lorsque Tristan a eu une liaison, c'était public et j'ai accouché 48 heures plus tard. Les gens me demandaient si je voulais qu'il soit dans la chambre d'hôpital quand j'accoucherais. C'était mon premier bébé, et j'ai dit: «Oui, et nous allons tous faire semblant», parce qu'il fallait bien sûr que tous mes frères et sœurs soient dans la chambre et que ma mère soit là», a confié la star avec franchise dans son podcast Khloe in Wonder Land.

Elle a poursuivi: «J'ai dit: «Ce sera difficile pour vous, mais faisons comme si rien ne s'était passé, parce que ma fille verra un jour cette séquence à la maison, et je ne veux pas qu'elle voie un jour...» Je pensais à ma fille, True».

Khloé Kardashian, qui a également un fils Tatum (deux ans), avec Tristan Thompson, a révélé ce qu'elle ressentait à propos de la vidéo, toutes ces années plus tard. « Je suis triste quand je me revois (à l'époque), parce que je peux dire que je suis vide, et c'est une expérience hors du corps. Je me suis mise en pilote automatique et je me suis dit: «Je ne suis pas là». Je n'étais pas présente, mais mon corps était là. J'ai accouché, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais c'était pour elle. J'ai pensé à elle et je me suis dit: «Pour ses souvenirs, je veux qu'elle sache que son père était dans la pièce»», a révélé Khloé Kardashian.