«Je suis encore sous le choc» - Jennifer Lopez frappée par le deuil

Jennifer Lopez fait partie des célébrités pleurant le décès soudain du jeune coiffeur Jesus Guerrero. La chanteuse et comédienne américaine lui a rendu hommage sur Instagram avec un message exprimant son «choc» face à son départ prématuré.

Covermedia Covermedia

Jennifer Lopez a le «cœur brisé» après la mort de son coiffeur, Jesus Guerrero, aussi surnommé le «coiffeur des stars».

La chanteuse, qui était en tournée aux Émirats arabes unis avec Jesus Guerrero juste avant sa mort, a publié un message à la mémoire du célèbre coiffeur sur ses réseaux sociaux le 25 février.

«Il n'est pas surprenant que ta mère t'ait donné le prénom de Jesus. Tu étais doux, gentil, aimant, tranquille, discret, mais tellement puissant, et ta présence se faisait sentir dès que tu entrais dans une pièce», a écrit la star de 55 ans dans la légende d'une photo en noir et blanc du défunt. «Tu n'as jamais voulu être sous les feux de la rampe. Tu n'as jamais eu besoin de faire du bruit pour être reconnu, ton cœur et ton talent le faisaient sans effort, tout comme ton art (...) La vérité est que je suis encore sous le choc devant la fin d'une si jeune et belle vie. Cela semble insensé et injuste. Je sais que ta famille a le cœur brisé, tout comme moi et tous ceux qui te connaissaient.»

Le 20 février, Jennifer Lopez a mentionné le coiffeur dans un message sur sa tournée au Moyen-Orient, avec pour légende « Voyage d'affaires». Deux jours plus tard, la sœur du jeune homme a annoncé sa mort sur une page Internet du site de financement collectif GoFundMe, expliquant que sa famille essayait de rapatrier son corps vers son État d'origine, le Texas.

«C'est avec le cœur lourd que nous annonçons au monde que Jesus Guerrero est parti au ciel», a-t-elle écrit. «C'est un fils, un frère, un oncle, un artiste, un ami et bien plus encore.»

Jesus Guerrero avait 34 ans au moment de son décès «soudain et inattendu». Il travaillait en étroite collaboration avec de nombreuses célébrités comme Kylie Jenner, les sœurs Kim et Khloe Kardashian, et sa collègue coiffeuse Jen Atkin.