«Je suppose qu'il l'a exploité» - Nicole Kidman évoque Tom Cruise

Tom Cruise et Nicole Kidman ont été mari et femme pendant près de 11 ans, entre 1990 et 2001. Généralement discrète sur son premier mariage, l'actrice australienne s'est livrée à quelques confessions pour le Los Angeles Times sur le tournage d'Eyes Wide Shut.

Tom Cruise et Nicole Kidman ont été mari et femme pendant près de 11 ans. IMAGO/Pond5 Images

Covermedia Covermedia

Nicole Kidman a récemment partagé quelques rares souvenirs de son mariage avec Tom Cruise.

L'actrice australienne a été mariée à l'acteur de Mission: Impossible de 1990 à 2001, période durant laquelle ils ont joué dans le film Eyes Wide Shut, acclamé par la critique. S'adressant au Los Angeles Times, la star de 57 ans a révélé qu'elle pensait que Stanley Kubrick s'était servi de leur union pour réaliser son thriller érotique.

« Je suppose qu'il l'a exploité», a-t-elle concédé. « Il y avait des idées qui l'intéressaient. Il posait beaucoup de questions. Mais il avait un sens aigu de l'histoire qu'il voulait raconter.»

La star de Big Little Lies s'est ensuite souvenue avoir vécu avec l'acteur de 62 ans dans une caravane pendant les deux ans qu'a duré le tournage, où ils se sont rapprochés de leur collègue Sydney Pollack.

« À la fin, nous apprenions à faire des pâtes parce que Sydney est un grand cuisinier», a-t-elle raconté. « Stanley venait dans notre caravane et nous mangions. Dans la petite cuisine de notre caravane, Sydney préparait d'incroyables pâtes aux artichauts avec du parmigiano reggiano, de l'huile d'olive et du poulet rôti.»

Partageant un rare aperçu de leur vie de couple, l'actrice a ajouté: « Nous avions une maison à 10 minutes de là, mais nous vivions dans cette caravane. Tom et moi l'avons partagée parce que Stanley disait: «Vous n'aurez pas chacun une caravane, nous ne pouvons pas nous le permettre». Tom avait un espace plus petit parce qu'il s'occupait des affaires. Et il jouait aux jeux vidéo. C'était à l'époque où le jeu du démineur était très populaire. Il y avait donc beaucoup de cela.»

Nicole Kidman a divorcé de Tom Cruise en 2001, et épousé le chanteur de country Keith Urban en 2006, avec qui elle a deux filles. L'actrice est aussi mère de deux autres enfants, Isabella et Connor, qu'elle a adoptés avec Tom Cruise.

De son côté, Tom Cruise a épousé la star de Dawson, Katie Holmes, avec qui il a accueilli une fille, Suri, avant que leur mariage ne prenne fin en 2012 après six ans d'union.

Le Walk of Fame, c'est quoi ? Découvrez les secrets du Hollywood Walk of Fame ! Sillonnez le célèbre trottoir aux 2 778 étoiles et percez ses mystères au travers de cette vidéo. 10.04.2024

Covermedia