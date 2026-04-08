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Fraude à la carte de crédit «Je vais vous faire tabasser» - Victime d’une grosse arnaque, Cardi B voit rouge

Covermedia

8.4.2026 - 14:09

Cardi B affirme avoir été victime d'une fraude à la carte de crédit. Sur Instagram, la rappeuse a raconté comment elle s'est rendue compte du vol de son Amex.

Cardi B affirme avoir été victime d'une fraude à la carte de crédit.
Cardi B affirme avoir été victime d'une fraude à la carte de crédit.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Covermedia

08.04.2026, 14:09

Cardi B a révélé qu'elle avait trouvé des dépenses suspectes sur sa carte American Express.

Actuellement en pleine tournée, la native du Bronx a raconté sur Instagram Live lundi 6 avril comment elle a découvert que quatre personnes avaient mis la main sur sa carte de crédit et s'étaient lancées dans une virée shopping, dépensant 60.000 dollars (51.000 euros) chez Apple et dans le grand magasin Saks en l'espace d'une heure.

«J'ai des images claires. Dès que j'ai vu la notification, je me suis dit: «Saks 40.000 dollars, c'est quoi ce bordel ? Ensuite, quand j'ai vu la notification d'Apple, je me suis demandé qui pouvait bien dépenser 20.000 dollars chez Apple», a-t-elle détaillé.

On ne l'y prendra plus. Cardi B: «Je sentais l'ail comme un plat de pâtes»

On ne l'y prendra plusCardi B: «Je sentais l'ail comme un plat de pâtes»

«Chauve»

Cardi B est furibarde et l'a fait savoir à ceux qui ont utilisé frauduleusement sa carte. «Si j'obtiens votre adresse avant les gens qui font cette enquête, parce qu'ils ont des photos de vous, je vais vous faire tabasser», a-t-elle menacé. «Sachez-le, je ne plaisante pas avec mon p*tain d'argent», a ajouté la victime de la fraude à la carte de crédit.

On ignore comment les voleurs ont obtenu la carte Amex de la lauréate des Grammy Awards. La chanteuse de Dead a décrit l'un des voleurs présumés comme étant «chauve, avec une barbe très épaisse».

La star de Bodak Yellow est actuellement dans la dernière ligne droite de sa tournée Little Miss Drama, qui s'achèvera le 17 avril à Atlanta, en Géorgie, après 30 dates en deux mois.

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