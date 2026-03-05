  1. Clients Privés
Jean Dujardin Il révèle pourquoi il a décliné ce grand succès du cinéma français

Covermedia

5.3.2026 - 10:42

Jean Dujardin s'est vu offrir de nombreux rôles dans sa carrière. Mais il y en a certains qu'il a refusés, y compris à ses débuts, comme il l'a expliqué à Brut.

Jean Dujardin a refusé de jouer dans l'un des plus grands succès du cinéma français.
Jean Dujardin a refusé de jouer dans l'un des plus grands succès du cinéma français.
Covermedia

Covermedia

05.03.2026, 10:42

L'acteur de 53 ans a révélé lors d'un échange avec le média Brut qu'il avait été très sélectif dès le début de sa carrière sur ses choix de rôles. Et il ne le regrette pas: « J'ai beaucoup dit «Non» dès le début, peut-être que je devais savoir, il y a peut-être une petite étoile au-dessus de moi ou quelque chose, un petit ange gardien qui m'a dit: «N'y va pas, ce n'est pas là, ne signe pas ça, ce n'est pas le moment»», a-t-il confié.

L'un de ces refus a été pour le rôle de Kad Merad dans Bienvenue chez les Ch'tis (2008), comédie de Dany Boon qui est vite devenue l'un des plus grands succès du cinéma français. Mais l'acteur d'Un gars, une fille ne le sentait pas. « C'était cohérent, je ne me voyais pas dans le personnage», car avant la célébrité, même face au « meilleur film», Jean Dujardin cherche la « cohérence».

« Il y en a d'autres que j'ai refusés et de la même manière, je ne peux pas regretter en fait», a-t-il affirmé, « parce que je ne me vois pas dedans, je ne me vois pas le faire. Je rencontre Dany (Boon) à ce moment-là qui, très gentiment, me le propose: «C'est gentil, mais je décline parce que je ne me vois pas dedans.»»

De plus, ces refus ont « nourri» ses « oui», comme pour les comédies OSS 117, où le comédien a trouvé sa « salle de jeu» dès le départ.

« Ce n'est pas le succès à tout prix», a-t-il insisté. « Le succès, j'en ai eu, j'en ai eu moins, est-ce que j'en aurai encore? Je n'en sais rien, mais tant que je peux regarder ma filmo(graphie), tant que je peux regarder mes films et que je trouve ça cohérent, ça me va!»

