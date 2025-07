Jean-Luc Lahaye et Paola se sont dit « oui» le 2 juillet, à Paris. Le chanteur de 72 ans a confié au Parisien ce qui l'a décidé à épouser celle qui est sa compagne depuis plusieurs années.

Jean-Luc Lahaye revient... comme chanteur. imago images/PanoramiC

Covermedia Covermedia

Poursuivi et incarcéré sept mois en 2021 pour des accusations de viols et d'agressions sexuelles sur mineures de plus de 15 ans en 2013 et 2014, il est en attente de son procès mais n'en poursuit pas moins sa carrière et sa vie sentimentale.

L'interprète de Papa chanteur s'est marié à Paris le 2 juillet, à la mairie du XVIIIe arrondissement. Si la fête de ses fiançailles avait été troublée par des membres d'une association de soutien aux enfants abusés, lui se souvient de son mariage comme d'un moment passé dans « la joie et l'amour», même si le maire a expédié la cérémonie « en cinq minutes». Le 20 juillet, le couple a donné une grande fête dans un château de l'Essonne pour célébrer en grande pompe leur amour.

L'amour, justement, c'est le sujet qu'a développé Jean-Luc Lahaye dans une interview accordée au Parisien et publiée dimanche 27 juillet. Le chanteur y explique que la prison a été bonne conseillère.

« En cellule, on est face à soi-même, même s'il n'y a pas de miroir. On se dit ses vérités», raconte-t-il en évoquant ses « hors-pistes» nombreux, à savoir ses infidélités. « Ça m'a fait réfléchir sur Paola. La fidélité n'était pas ma plus grande qualité quand nous nous sommes rencontrés», reconnaît celui qui a, depuis plus de vingt ans, fait les gros titres des journaux pour son attirance pour des filles très jeunes.

Mais tout cela, dit-il, « c'est de l'histoire ancienne». Avec Paola, qui a trente ans de moins que lui, il a trouvé la femme qu'il lui faut. Trente-six après son divorce d'avec Aurélie, le chanteur de Femme que j'aime a senti l'envie de franchir à nouveau le pas. Il faut dire que Paola lui a montré qu'elle tenait à lui. Présente lors de son arrestation au petit matin, elle n'a pas cessé de le soutenir lors de sa détention provisoire, lui rendant visite « trois fois par semaine» et restant à ses côtés quand sa mise en examen a été confirmée. « J'ai vu à quel point une femme pouvait être courageuse», dit Jean-Luc Lahaye.