À Venise, Jeff Bezos a dit «oui» à Lauren Sánchez

Le grand spectacle du mariage est en cours : Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, l'un des hommes les plus riches du monde, et l'ancienne présentatrice de télévision Lauren Sánchez célèbrent leur mariage à Venise avec 200 invités triés sur le volet.

Les meilleures photos du mariage de Jeff Bezos et de Lauren Sánchez Jeff Bezos et Lauren Sánchez se sont mariés! Les voici quittant l’hôtel pour se rendre à la réception de leur mariage. Photo: Luca Bruno/AP/dpa La photo officielle du mariage. Photo: Instagram Parmi les invités figuraient, entre autres: la fille de Trump, Ivanka, et son mari Jared Kushner... Photo: IMAGO/Anadolu Agency ... Sam Altman, le CEO d'OpenAI ... Photo: IMAGO/Anadolu Agency ... Bill Gates, le fondateur de Microsoft ... Photo: IMAGO/Anadolu Agency ... l'actrice Sydney Sweeney, ... Photo: KEYSTONE ... la présentatrice Oprah Winfrey, ... Photo: KEYSTONE ... et l'acteur Orlando Bloom. Photo: KEYSTONE Le clan Kardashian était également présent. Kim Kardashian et Khloé Kardashian, ... Photo: KEYSTONE ... Kendall Jenner, ... Photo: KEYSTONE ... Kylie Jenner, ... Photo: KEYSTONE ... et la mère Kris Jenner. Photo: KEYSTONE Le mariage ne manquera pas de contenu. Kim Kardashian (g.) et Khloé Kardashian sur un bateau-taxi. Photo: KEYSTONE Leonardo DiCaprio se fait discret devant les caméras. Photo: KEYSTONE Le mariage est un spectacle pour les touristes: les passagers d'un ferry observent les invités du mariage. Photo: KEYSTONE Des photos sont également prises depuis la terre ferme. Photo: KEYSTONE Même les Vénitiens s'étonnent du mariage. Photo: KEYSTONE Jeff Bezos, le marié, profite de l'attention. Photo: KEYSTONE Khloé Kardashian pose pour un selfie avec un gondolier. Photo: KEYSTONE Lauren Sánchez quitte l'hôtel. Photo: KEYSTONE Le lieu du mariage se trouve juste en face de la place Saint-Marc. Accessible en bateau-taxi. Photo: KEYSTONE Lauren Sánchez arrive sur l'île de San Giorgio. Photo: KEYSTONE Le mariage entraîne également une présence policière renforcée. Photo: KEYSTONE Car tout le monde ne se réjouit pas. Des protestations éclatent. Photo: KEYSTONE Un militant du mouvement écologiste Extinction Rebellion accroche une bannière devant la basilique Saint-Marc. Photo: KEYSTONE "Si tu peux louer Venise pour ton mariage, tu peux payer plus d'impôts", scandait une bannière brandie par des manifestants. Photo: KEYSTONE Les meilleures photos du mariage de Jeff Bezos et de Lauren Sánchez Jeff Bezos et Lauren Sánchez se sont mariés! Les voici quittant l’hôtel pour se rendre à la réception de leur mariage. Photo: Luca Bruno/AP/dpa La photo officielle du mariage. Photo: Instagram Parmi les invités figuraient, entre autres: la fille de Trump, Ivanka, et son mari Jared Kushner... Photo: IMAGO/Anadolu Agency ... Sam Altman, le CEO d'OpenAI ... Photo: IMAGO/Anadolu Agency ... Bill Gates, le fondateur de Microsoft ... Photo: IMAGO/Anadolu Agency ... l'actrice Sydney Sweeney, ... Photo: KEYSTONE ... la présentatrice Oprah Winfrey, ... Photo: KEYSTONE ... et l'acteur Orlando Bloom. Photo: KEYSTONE Le clan Kardashian était également présent. Kim Kardashian et Khloé Kardashian, ... Photo: KEYSTONE ... Kendall Jenner, ... Photo: KEYSTONE ... Kylie Jenner, ... Photo: KEYSTONE ... et la mère Kris Jenner. Photo: KEYSTONE Le mariage ne manquera pas de contenu. Kim Kardashian (g.) et Khloé Kardashian sur un bateau-taxi. Photo: KEYSTONE Leonardo DiCaprio se fait discret devant les caméras. Photo: KEYSTONE Le mariage est un spectacle pour les touristes: les passagers d'un ferry observent les invités du mariage. Photo: KEYSTONE Des photos sont également prises depuis la terre ferme. Photo: KEYSTONE Même les Vénitiens s'étonnent du mariage. Photo: KEYSTONE Jeff Bezos, le marié, profite de l'attention. Photo: KEYSTONE Khloé Kardashian pose pour un selfie avec un gondolier. Photo: KEYSTONE Lauren Sánchez quitte l'hôtel. Photo: KEYSTONE Le lieu du mariage se trouve juste en face de la place Saint-Marc. Accessible en bateau-taxi. Photo: KEYSTONE Lauren Sánchez arrive sur l'île de San Giorgio. Photo: KEYSTONE Le mariage entraîne également une présence policière renforcée. Photo: KEYSTONE Car tout le monde ne se réjouit pas. Des protestations éclatent. Photo: KEYSTONE Un militant du mouvement écologiste Extinction Rebellion accroche une bannière devant la basilique Saint-Marc. Photo: KEYSTONE "Si tu peux louer Venise pour ton mariage, tu peux payer plus d'impôts", scandait une bannière brandie par des manifestants. Photo: KEYSTONE

Noemi Hüsser SDA

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le fondateur d'Amazon Bezos et l'entrepreneuse Lauren Sánchez se sont dit "oui" à Venise.

La fête exclusive et très coûteuse doit se poursuivre jusqu'à dimanche.

De nombreuses célébrités du show-business et du monde des affaires sont présentes à la fête. Montre plus

C'est désormais officiel: le fondateur d'Amazon Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde, et l'ancienne présentatrice de télévision Lauren Sánchez se sont mariés. La femme de 55 ans a posté sur son compte Instagram une photo de la fête de mariage sur l'île de San Giorgio à Venise. Y est inscrite la date du 27 juin 2025, accompagnée d'un cœur rouge. Elle a changé son nom en Lauren Sánchez Bezos.

Sur la photo, on voit le couple radieux dans un jardin au milieu de ses quelque 200 invités. Le milliardaire américain porte un smoking noir avec un nœud papillon, l'ex-journaliste une robe de mariée blanche moulante avec un voile. La fête s'est déroulée à l'abri des regards sur l'île de San Giorgio, située juste en face de la place Saint-Marc.

De nombreuses célébrités du show-business et du monde des affaires étaient présentes : les grandes stars de la télévision Kim Kardashian et Oprah Winfrey, la fille du président américain Ivanka Trump, les acteurs Leonardo DiCaprio et Orlando Bloom, le fondateur de Microsoft Bill Gates et bien d'autres. Le tabloïd britannique «Daily Mail» a toutefois rapporté que le couple s'était déjà marié - il y a quelques semaines, en secret, aux Etats-Unis. Interrogé, l'entourage de Bezos n'a fait aucun commentaire.

Avec une fortune estimée à 220 milliards de dollars US, le fondateur du géant du commerce en ligne Amazon fait partie des hommes les plus riches du monde. Pour tous deux, il s'agit du deuxième mariage. Ils ont eu sept enfants de leurs précédentes relations. Le coût des festivités est estimé à au moins dix millions d'euros. Des protestations s'élèvent contre cette décision. Les critiques reprochent à Bezos de faire étalage de sa richesse.

Mariage de célébrités à Venise : Bezos, le fondateur d'Amazon, se marie - Gallery Un baiser dans un bateau-taxi : Jeff Bezos et Lauren Sánchez. Photo: KEYSTONE Venise est en état d'urgence pour le mariage de célébrités de l'année. Bezos a invité ses amis VIP dans la ville lagunaire. Parmi eux ... Photo: KEYSTONE ... la fille du président américain Ivanka Trump et son mari Jared Kushner (à gauche). Photo: dpa La star hollywoodienne Orlando Bloom fait également partie des invités. Photo: KEYSTONE Ainsi que la styliste culte Diane von Fürstenberg. Photo: KEYSTONE Et la légende du talk-show américain Oprah Winfrey est également de la partie. Photo: KEYSTONE Le chanteur et acteur américain Usher a lui aussi labouré les canaux de Venise jeudi, en route pour le mariage Bezos-Sánchez. Photo: Keystone/AP Photo/Luigi Costantini Mais ce sont les Kardashian qui attirent vraiment l'attention : Kim Kardashian (m.) et sa sœur Khloé Kardashian volent la vedette à tous les invités à leur arrivée à Venise. Photo: Keystone/AP Photo/Luigi Costantini Des photographes immortalisent l'arrivée des Kardashian sur le bateau. Photo: KEYSTONE Bezos et Sánchez se diront "oui" vendredi sur l'île de San Gregorio Maggiore : Cette petite île d'une dizaine d'hectares se trouve dans la lagune de Venise et abrite un monastère bénédictin, une église ainsi que le Teatro Verde, dans lequel aura lieu la cérémonie. Photo: dpa Le lieu de la fête la veille au soir : l'église monastique Madonna dell'Orto. Photo: dpa Avec une affiche sur la place Saint-Marc, des activistes de Greenpeace demandent que Bezos soit davantage taxé. Photo: dpa Certains habitants* de Venise ont critiqué au préalable le mariage XXL de Bezos avec des affiches comme celle-ci. Photo: KEYSTONE Mariage de célébrités à Venise : Bezos, le fondateur d'Amazon, se marie - Gallery Un baiser dans un bateau-taxi : Jeff Bezos et Lauren Sánchez. Photo: KEYSTONE Venise est en état d'urgence pour le mariage de célébrités de l'année. Bezos a invité ses amis VIP dans la ville lagunaire. Parmi eux ... Photo: KEYSTONE ... la fille du président américain Ivanka Trump et son mari Jared Kushner (à gauche). Photo: dpa La star hollywoodienne Orlando Bloom fait également partie des invités. Photo: KEYSTONE Ainsi que la styliste culte Diane von Fürstenberg. Photo: KEYSTONE Et la légende du talk-show américain Oprah Winfrey est également de la partie. Photo: KEYSTONE Le chanteur et acteur américain Usher a lui aussi labouré les canaux de Venise jeudi, en route pour le mariage Bezos-Sánchez. Photo: Keystone/AP Photo/Luigi Costantini Mais ce sont les Kardashian qui attirent vraiment l'attention : Kim Kardashian (m.) et sa sœur Khloé Kardashian volent la vedette à tous les invités à leur arrivée à Venise. Photo: Keystone/AP Photo/Luigi Costantini Des photographes immortalisent l'arrivée des Kardashian sur le bateau. Photo: KEYSTONE Bezos et Sánchez se diront "oui" vendredi sur l'île de San Gregorio Maggiore : Cette petite île d'une dizaine d'hectares se trouve dans la lagune de Venise et abrite un monastère bénédictin, une église ainsi que le Teatro Verde, dans lequel aura lieu la cérémonie. Photo: dpa Le lieu de la fête la veille au soir : l'église monastique Madonna dell'Orto. Photo: dpa Avec une affiche sur la place Saint-Marc, des activistes de Greenpeace demandent que Bezos soit davantage taxé. Photo: dpa Certains habitants* de Venise ont critiqué au préalable le mariage XXL de Bezos avec des affiches comme celle-ci. Photo: KEYSTONE

Le public n'a pratiquement rien vu de la fête qui s'est déroulée à San Giorgio dans le jardin d'un ancien monastère bénédictin. On a seulement pu entendre de loin l'Italien Matteo Bocelli, fils du ténor Andrea Bocelli, chanter le classique d'Elvis Presley "Can't Help Falling in Love" - et quelques instants plus tard, les acclamations de la société festive.

Bezos et Sánchez étaient arrivés séparément sur l'île en bateau-taxi, suivis par de nombreux photographes sur des bateaux loués. L'ex-journaliste a lancé un baiser aux paparazzi. Selon les médias, l'ex-journaliste dispose de 27 robes pour se vêtir jusqu'à dimanche.

Des mesures de sécurité strictes

Samedi soir, une grande fête de clôture est prévue sur un ancien chantier naval. On spécule sur une apparition de Lady Gaga. Par crainte de protestations ou d'un attentat, tout se déroulera sous de strictes mesures de sécurité et dans le plus grand secret. La police et l'armée sont présentes partout. Bezos et Sánchez logent dans un hôtel de luxe situé directement sur le Grand Canal.

Les critiques reprochent à Bezos de faire du zèle

Les coûts du mariage sont estimés à au moins dix millions de dollars américains. Le président de la région de Vénétie, Luca Zaia, a même proposé une estimation allant entre 40 et 48 millions d'euros. Il a en outre parlé d'un gain d'image d'une valeur de plusieurs milliards. La ministre italienne de la Culture Daniela Santanchè a, quant à elle, évoqué un montant de 950 millions d'euros comme effet économique global du mariage - ce dont beaucoup doutent fortement.

Différents groupes protestent contre les festivités. Les critiques reprochent à Bezos de faire étalage de sa richesse et de vouloir s'acheter toute la ville pour un week-end. Des manifestations sont également prévues samedi. Selon son entourage, le milliardaire américain a fait don de trois millions d'euros à différentes institutions de la ville - ce qui, du point de vue de ses détracteurs, reste une somme extrêmement faible au vu de sa fortune colossale. Le couple a en outre demandé à ses invités de renoncer à lui faire des cadeaux et de donner de l'argent pour la rénovation de Venise.