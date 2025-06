Jeff Bezos s'offre un hôtel de luxe pour son méga-mariage à Venise

Jeff Bezos et Lauren Sánchez se marieront fin juin à Venise. Selon certaines sources, le couple et ses invités passeront la nuit à l'«Aman Venice», un bâtiment emblématique datant de 1550.

Le fondateur d'Amazon et la journaliste veulent faire la fête avec plus de 250 invités. (photo d'archives) Evan Agostini/Invision/dpa

Lea Oetiker

Venise sera fin juin le théâtre de l'un des mariages les plus extravagants de l'année. Le fondateur d'Amazon Jeff Bezos (61 ans) prononcera ses vœux à sa fiancée Lauren Sánchez (55 ans) dans la romantique ville lagunaire. Pour cet événement particulier, le couple a invité plus de 250 personnes célèbres.

Parmi les invités de Jeff Bezos figurent des superstars comme Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Robert Pattinson et Orlando Bloom.

Comme le rapporte «TMZ», le couple «résidera dans un hôtel chic de Venise au moins pendant une partie de leur grande semaine de mariage». Plusieurs de leurs sources affirment que le couple séjournera à l'«Aman Venice», un bâtiment emblématique datant de 1550.

L'hôtel est volontiers qualifié d'«hôtel 7 étoiles». Screenshot Google Review

De plus, l'Aman Venice devrait être fermé du 25 juin au 29 juin. Selon «TMZ», les invités du mariage séjourneront également dans l'hôtel.

Hôtel «7 étoiles»

Les prix d'une nuit dans ce lieu de luxe «7 étoiles» commencent à environ 2800 dollars US (environ 2300 francs) et peuvent monter à plus de 10'000 dollars US (environ 8200 francs) pour les suites les plus luxueuses. La fortune de Jeff Bezos est estimée à environ 224,6 milliards de dollars américains.

L'hôtel est officiellement classé 5 étoiles, mais il est souvent qualifié d'«hôtel 7 étoiles» pour souligner le niveau exceptionnel de luxe, d'exclusivité et de service qu'il offre.

Le hall de l'Aman Venice à Venise. Screenshot Google Review

L'«Aman Venice Hotel» est l'une des adresses les plus recherchées pour les mariages de luxe en Italie, notamment par les célébrités. En 2014 déjà, la star hollywoodienne George Clooney et sa femme Amal y ont célébré leur mariage. En 2016, la star du football Bastian Schweinsteiger et la joueuse de tennis Ana Ivanović se sont également dit «oui» dans ce complexe hôtelier exclusif.