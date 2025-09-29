  1. Clients Privés
«La meilleure chose» Jennifer Lopez au top depuis son divorce de Ben Affleck

Covermedia

29.9.2025 - 17:11

Jennifer Lopez a décrit son divorce d'avec Ben Affleck comme « la meilleure chose qui (lui) soit arrivée». Lors d'une interview avec CBS News Sunday Morning, la star a fait le bilan de ce qui avait changé en elle depuis ce « moment difficile».

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez

Covermedia

29.09.2025, 17:11

Le divorce a du bon, du moins c'est l'avis de Jennifer Lopez qui, une fois l'épreuve encaissée, a fait pour CBS News Sunday Morning le point de ce que cela avait changé en elle.

Dans cette interview, Jennifer Lopez a décrit cette expérience émotionnelle comme « la meilleure chose qui me soit jamais arrivée».

En avril 2024, l'actrice-chanteuse a annoncé sa séparation avec l'acteur oscarisé après presque deux ans de mariage. Le divorce a été prononcé en janvier.

« Cela m'a changée. Cela m'a aidée à grandir d'une manière dont j'avais besoin. Je suis devenue plus consciente de moi-même. Je suis une personne différente aujourd'hui de ce qu'elle était l'année dernière», a-t-elle déclaré.

Et l'interprète de Dance Again en veut pour preuve ses dernières vacances. « Je me suis tellement amusée (pendant l'été). Je suis capable d'apprécier davantage les choses, assure-t-elle. La joie est dans la vie, dans ces moments et dans le fait d'embrasser la vie... Les moments difficiles sont des leçons, et une fois que vous avez compris cela, tout devient un peu plus léger et vous pouvez vraiment, vraiment voler.»

J-Lo a toutefois admis qu'il n'avait pas été simple de concilier le tournage de son nouveau film, Kiss of the Spider Woman, et ses problèmes personnels. « C'était difficile. C'était vraiment une période difficile, a concédé l'actrice de 56 ans. Il était difficile de ne pas penser à tout cela. C'était la meilleure et la pire des périodes, d'une certaine manière. Chaque fois que j'étais sur le plateau, chaque fois que je jouais ce rôle, j'étais tellement heureuse, et puis, de retour à la maison, ce n'était pas génial. C'était comme si je me demandais comment concilier tout ça.»

Jennifer Lopez a remercié Ben Affleck de l'avoir aidé à financer le projet par l'intermédiaire de sa société de production Artists Equity.

« Le film n'aurait jamais vu le jour sans lui et Artists Equity. Je lui ai dit que c'était le rôle que j'étais née pour jouer et que je voulais le faire... et il m'a aidée à le réaliser», a-t-elle expliqué.

Réalisé par Bill Condon, Kiss of the Spider Woman est basé sur la comédie musicale du même nom, adaptée du roman Le Baiser de la femme araignée de Manuel Puig. Présenté au festival de Sundance, il doit sortir dans les salles de cinéma américaines le 10 octobre.

