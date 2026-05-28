Jennifer Lopez a apparemment trouvé la maison de ses rêves. L'actrice et chanteuse américaine en a donné un aperçu sur les réseaux sociaux lors du Memorial Day.

Jennifer Lopez

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Jennifer Lopez a emménagé dans le manoir à 18 millions de dollars qu'elle a acheté à Los Angeles il y a plus d'un an après son divorce de Ben Affleck.

« Jennifer vit dans sa nouvelle propriété et en est ravie car c'est comme sa propre maison de rêve Barbie», a déclaré une source au Daily Mail.

La star a acheté la propriété en mars 2025, selon le magazine People, qui rapporte qu'elle avait commencé à chercher discrètement une nouvelle maison en avril 2024, à peu près à la même époque que sa séparation de Ben Affleck.

Le 25 mai, la chanteuse de Let's Get Loud a donné à ses followers sur les réseaux sociaux un aperçu de la maison, dont on a vu la luxueuse piscine dans l'arrière-cour entourée de tables et de chaises aux couleurs rose et blanche.

Pour le Memorial Day, un jour férié aux États-Unis qui salue les soldats morts au combat, Jennifer Lopez s'est entourée de proches et de ses jumeaux de 18 ans, Max et Emme, nés de son mariage avec son ex-mari Marc Anthony.

L'actrice de Kiss of the Spider Woman a passé les trois dernières années à résider dans l'immense manoir à 60 millions de dollars qu'elle partageait auparavant avec Ben Affleck et leur famille recomposée. La maison de 12 chambres et 24 salles de bains, qui a été mise en vente et retirée du marché en juillet 2024. La demeure a de nouveau été mise en vente le 5 mai pour 50 millions de dollars, d'après les registres de propriété.