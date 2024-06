Jennifer Lopez et Ben Affleck continuent de susciter des rumeurs de divorce, deux ans après leur union. Cette fois, la star américaine a été aperçue sans son mari en Italie, d'après People, tandis que d'autres médias rapportent qu'ils « mènent des vies séparées».

Jennifer Lopez a été vue en vacances en Italie, alors que les spéculations sur son divorce avec Ben Affleck vont bon train.

La chanteuse et actrice de 54 ans a été aperçue à bord d'un bateau dans les eaux de Positano, vêtue d'un haut bandeau jaune pâle, d'une veste et d'un short. On la voit rire et sourire avec des amis, mais son mari depuis deux ans, Ben Affleck, n'apparaît sur aucune des images.

Plus tard dans la journée, la star a été aperçue dans un hôtel de la côte italienne. Selon le magazine People, la chanteuse de Let's Get Loud aurait prévu de voyager en solo pendant l'été, ce qui ajoute aux spéculations selon lesquelles son mariage avec l'acteur de 51 ans est en proie à des tensions. Jennifer Lopez a également annulé sa tournée de concerts prévue à la fin du mois de mai, expliquant qu'elle prenait le temps « d'être avec ses enfants, sa famille et ses amis proches».

Le couple de stars vivrait séparément depuis plusieurs semaines, Ben affleck ne vivant plus au domicile conjugal mais dans une maison voisine qu'il loue. La demeure qu'ils ont achetée ensemble après s'être mariés en juillet 2022 est sur le marché, suscitant d'autres rumeurs selon lesquelles les deux acteurs s'apprêtent à partager leurs biens.

Entertainment Tonight a rapporté que le couple « mène des vies séparées» mais qu'il n'est « pas encore officiellement séparé». « A ce stade, ils font juste leurs propres affaires. Ils ont entamé leur relation avec beaucoup d'optimisme et pensaient que les choses pourraient changer, mais ce n'est pas le cas», affirme cette source. Jennifer Lopez et Ben Affleck n'ont pas commenté les rumeurs.

