Jennifer Lopez a célébré son anniversaire entourée des siens. Or, l'absence de son mari Ben Affleck aux festivités, confirmée par Page Six, a ajouté aux rumeurs de séparation du couple.

Jennifer Lopez, qui fêtera ses 55 ans le 24 juillet, a soufflé ses bougies avec trois jours d'avance entourée de sa famille et ses amis lors d'un déjeuner au restaurant italien new-yorkais Arthur & Sons. Covermedia

Covermedia

Jennifer Lopez, qui fêtera ses 55 ans le 24 juillet, a soufflé ses bougies avec trois jours d'avance entourée de sa famille et ses amis lors d'un déjeuner au restaurant italien new-yorkais Arthur & Sons.

La chanteuse et actrice était accompagnée de son manager de longue date, Benny Medina, de ses enfants, Max et Emme, et de sa sœur, Lynda. Page Six rapporte que son mari, Ben Affleck, n'était pas présent au repas.

La pop star a donné le coup d'envoi des festivités le 20 juillet en organisant une fête sur le thème de la série Bridgerton. Elle s'est rendue sur Instagram ce matin-là pour partager de nouvelles photos d'elle, sourire aux lèvres: « Aujourd'hui va être un grand jour. Joyeux samedi à tous».

Jennifer Lopez a passé les dernières semaines dans les Hamptons, près de New York, tandis que Ben Affleck est resté à Los Angeles. Le couple – qui serait en train de se séparer – a même passé son deuxième anniversaire de mariage séparément.

Au milieu des rumeurs de divorce, les deux stars ont mis en vente leur maison de Beverly Hills. Selon Page Six, leur mariage est terminé depuis le mois de mars.

L'histoire d'amour du couple a commencé en 2002 lorsqu'ils se sont fréquentés pendant le tournage du film Jersey Girl. Ils se sont fiancés l'année suivante, avant de finalement rompre en 2004 et de raviver leur idylle 17 ans plus tard, en 2021. Le couple s'est alors uni lors d'une cérémonie à Las Vegas en juillet 2022, suivie d'un somptueux mariage dans la propriété de Ben Affleck en Géorgie un mois plus tard. Ni Jennifer Lopez ni Ben Affleck n'ont pour l'instant commenté les rumeurs sur l'état de leur couple.

Covermedia