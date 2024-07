La chanteuse n'était pas aux côtés de Ben Affleck le jour de leur deuxième anniversaire de mariage. Comme le rappelle Page Six, cela fait plusieurs mois maintenant que les rumeurs de rupture enflent concernant le couple.

Jennifer Lopez a passé son deuxième anniversaire de mariage loin de son mari Ben Affleck.

La chanteuse a été vue en train de se promener dans les Hamptons avec son manager de longue date, Benny Medina. Jennifer Lopez, 54 ans, était passagère d'une Mercedes-Benz décapotable d'époque alors que le duo se promenait dans le quartier bourgeois.

Pendant ce temps, Ben Affleck, 51 ans, était toujours à Los Angeles pour son travail. Il a été vu arrivant à son bureau vêtu d'un costume gris. Mardi, il avait de nouveau été aperçu sans son alliance.

Le fait de passer la journée séparément alimente les rumeurs selon lesquelles le couple fait face à des problèmes conjugaux. Jennifer Lopez et Ben Affleck n'ont pas été vus ensemble publiquement depuis un mois. Ils ont passé le week-end du 4 juillet chacun de leur côté, la chanteuse le fêtant dans les Hamptons avec sa famille et ses amis, tandis que l'acteur était resté à Los Angeles.

Cependant, Jennifer Lopez a été aperçue avec sa belle-fille, Violet Affleck, le week-end dernier. L'interprète de Let's Get Loud a été vue en train de serrer la jeune fille de 18 ans dans ses bras au restaurant avant de passer du temps au East Hampton Antiques & Design Show.

Des sources ont confié à Page Six que le mariage entre les deux stars est terminé depuis le mois de mars, mais les rumeurs d'une rupture ont commencé en mai après que Jennifer a assisté au Met Ball sans son mari. Le couple a récemment mis en vente son manoir de Beverly Hills pour 68 millions de dollars (62 millions d'euros).

L'acteur et la chanteuse se sont mariés le 16 juillet 2022 à la Little White Wedding Chapel de Las Vegas. Le mois suivant, Ben Affleck et Jennifer Lopez ont fêté cet événement en Géorgie où ils ont prononcé leurs vœux devant leurs amis et leur famille.

