Jennifer Lopez: «Si j'avais su ce que c'était, j'aurais probablement hurlé sur scène»

La star américaine Jennifer Lopez se souviendra de son concert au Kazakhstan, quand un fan très indésirable s'est mis à lui escalader la nuque...

Jennifer Lopez a vécu un moment terrifiant sur scène Elle a senti quelque chose lui grimper dessus... / Covermedia 22.06.2026

Il y a toujours des surprises sur scène et ce n'est pas Jennifer Lopez, en vieille routarde du show business, qui dira le contraire. Mais de cette surprise-là, elle s'en serait bien passée! Alors qu'elle donnait un concert à Almaty, au Kazakhstan, elle a senti «quelque chose» lui escalader la nuque.

Il s'agissait ni plus ni moins d'un énorme criquet! Comme la chanteuse était au beau milieu d'un titre, elle est parvenue à garder son sang froid et à terminer sa chanson, sous les cris d'horreur du public, à qui la bête n'avait pas échappé.

Mais Jennifer Lopez a confié plus tard au podcast Smartless: «C'était vraiment fou et plutôt horrible. Si j'avais su ce que c'était, j'aurais probablement hurlé sur scène.»

Finalement, l'ex de Ben Affleck a propulsé l'insecte loin de son cou et en le voyant, elle raconte qu'il lui «a fait penser à un hélicoptère». Plus de peur que de mal toutefois pour J-Lo, comme le veut le dicton populaire: «Ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse».

Et malgré sa taille énorme -qui peut atteindre 7cm et son envergure de 14 cm- le criquet est absolument inoffensif pour l’homme.