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Petite bête, grosse frayeur Jennifer Lopez: «Si j'avais su ce que c'était, j'aurais probablement hurlé sur scène»

Valérie Passello

22.6.2026

La star américaine Jennifer Lopez se souviendra de son concert au Kazakhstan, quand un fan très indésirable s'est mis à lui escalader la nuque...

Jennifer Lopez a vécu un moment terrifiant sur scène

Jennifer Lopez a vécu un moment terrifiant sur scène

Elle a senti quelque chose lui grimper dessus... / Covermedia

22.06.2026

,

Covermedia, Valérie Passello

22.06.2026, 10:05

22.06.2026, 10:13

Il y a toujours des surprises sur scène et ce n'est pas Jennifer Lopez, en vieille routarde du show business, qui dira le contraire. Mais de cette surprise-là, elle s'en serait bien passée! Alors qu'elle donnait un concert à Almaty, au Kazakhstan, elle a senti «quelque chose» lui escalader la nuque.

Il s'agissait ni plus ni moins d'un énorme criquet! Comme la chanteuse était au beau milieu d'un titre, elle est parvenue à garder son sang froid et à terminer sa chanson, sous les cris d'horreur du public, à qui la bête n'avait pas échappé.

Mais Jennifer Lopez a confié plus tard au podcast Smartless: «C'était vraiment fou et plutôt horrible. Si j'avais su ce que c'était, j'aurais probablement hurlé sur scène.»

Finalement, l'ex de Ben Affleck a propulsé l'insecte loin de son cou et en le voyant, elle raconte qu'il lui «a fait penser à un hélicoptère». Plus de peur que de mal toutefois pour J-Lo, comme le veut le dicton populaire: «Ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse».

Et malgré sa taille énorme -qui peut atteindre 7cm et son envergure de 14 cm- le criquet est absolument inoffensif pour l’homme.

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