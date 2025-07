Jeremy Allen White et Molly Gordon semblent bel et bien en couple. En tout cas, les rumeurs concernant une liaison ont repris de plus belle cette semaine et une source l'a confirmé à People.

Jeremy Allen White

Covermedia Covermedia

Jeremy Allen White et Molly Gordon ont ravivé les rumeurs de romance.

Mardi 22 juillet (25), l'acteur était au côté de sa collègue de The Bear lors d'une projection à New York de son nouveau film, Oh, Hi!. Tout au long de la soirée, ils ont été aperçus en train de se prendre la main à plusieurs reprises.

Les premières rumeurs de romance ont vu le jour en septembre 2024. Dix jours après que Jeremy Allen White a reçu le prix du meilleur acteur dans une série comique pour son travail dans The Bear aux Emmy Awards, il a été vu en train d'embrasser Molly Gordon lors d'une sortie à Los Angeles.

Alors que certains fans ont supposé que les deux étaient en train de tourner une scène pour The Bear, TMZ a rapporté qu'aucune caméra n'était en train de filmer leur sortie. Une source a par ailleurs déclaré au magazine People qu'ils sortaient ensemble depuis quelques semaines lorsque les photos ont été prises.

Lors d'un entretien avec Vanity Fair en juin, Molly Gordon a été interrogée sur ces clichés qui ont fait le tour de la Toile. Elle a évité de parler directement de sa relation avec Jeremy Allen White, se contentant de dire: « Avec Internet, je pense simplement – je le vois même chez moi en tant que fan de certaines choses – que nous sommes une société qui juge davantage».

Jeremy Allen White était auparavant lié à la chanteuse Rosalía. Ils avaient été vus ensemble pour la dernière fois en juillet 2024 à Los Angeles. Avant cela, l'acteur de 34 ans a été marié à Addison Timlin pendant trois ans, avec laquelle il a deux filles.