Jessica Alba et Cash Warren se sont unis en 2008. L'actrice de femme d'affaires a toutefois révélé sur Instagram que le couple, désormais séparé, avait entamé un « nouveau chapitre».

Jessica Alba et Cash Warren se sont unis en 2008. IMAGO/ZUMA Wire

Cover Media Covermedia

Jessica Alba a confirmé son divorce imminent de son mari, Cash Warren. La star des Quatre Fantastiques a épousé le producteur de 46 ans en 2008, avec qui elle a deux filles, Honor, 16 ans, et Haven, 13 ans, et un fils, Hayes, âgé de sept ans.

Au cours des dernières semaines, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le couple autrefois heureux avait mis un terme à sa romance. Une nouvelle que l'actrice et femme d'affaires de 43 ans a confirmé sur les réseaux sociaux.

«J'ai traversé une période d'introspection et de transformation pendant des années – à la fois en tant qu'individu et lors de ma relation avec Cash», a-t-elle écrit sur Instagram le 16 janvier (25). « Je suis fière de la façon dont nous avons évolué dans notre mariage au cours des 20 dernières années et il est maintenant temps pour nous d'entamer un nouveau chapitre de développement et d'évolution en tant qu'individus. Nous allons de l'avant avec amour, gentillesse et respect l'un pour l'autre et nous serons toujours une famille. Nos enfants restent notre priorité absolue et nous demandons à ce que notre vie privée soit respectée en cet instant.»

En plus de sa carrière hollywoodienne, Jessica Alba a construit un empire dans l'industrie des produits de beauté et bien-être en lançant sa très fructueuse The Honest Company en 2012. L'entreprise a vendu des produits de soins pour bébés et de soins corporels, ainsi que de l'électroménager, le tout assurant être respectueux de l'environnement.

Les fans de l'actrice ont adopté ses produits avec enthousiasme et The Honest Company a été évaluée à plus d'un milliard de dollars, faisant de Jessica Alba un précurseur de la tendance des célébrités s'enrichissant avec leurs propres lignes de produits lifestyle.