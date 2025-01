Jessica Alba et Cash Warren envisageraient de divorcer, après seize ans de mariage, selon TMZ. Le couple, parent de trois enfants, se séparerait « sans haine».

Jessica Alba et son mari depuis seize ans, Cash Warren, se seraient séparés, selon certaines informations. Covermedia

Covermedia Covermedia

Jessica Alba et son mari depuis seize ans, Cash Warren, se seraient séparés, selon certaines informations.

Le couple s'est marié en 2008 et a trois enfants, deux filles Honor, 16 ans, Haven, 13 ans, et un garçon Hayes, 7 ans. Et ce serait plus qu'une simple période difficile que les deux époux traversent, selon TMZ, qui a cité des sources familiales proches confirmant qu'ils se dirigent vers un divorce.

Jessica Alba, 43 ans, et Cash Warren, 45 ans, ont tous deux été vus sans leurs alliances ces dernières semaines. Samedi 4 janvier (25), l'actrice a assisté à une soirée pré-Golden Globes au Château Marmont sans son mari, et sans alliance. Lui a été aperçu la semaine dernière à Los Angeles, également sans alliance.

La veille du Nouvel An, Jessica Alba a écrit un message énigmatique sur les réseaux sociaux, disant que 2024 était « rempli de connexions, de croissance, d'aventures, de rires, de paix, de sororité, de transformation, de renaissance, de joie et de tant d'amour». Le couple a été vu en train de fêter ensemble l'anniversaire de leur fils Hayes au début du mois de janvier.

Jessica Alba et Cash Warren se sont rencontrés en 2004 sur le plateau de tournage des Quatre Fantastiques. Elle jouait dans le film et lui travaillait comme assistant du réalisateur. Ils se sont fiancés en 2007 et se sont mariés l'année suivante lors d'une cérémonie discrète.

En mai dernier, l'actrice a partagé un post Instagram célébrant leurs seize ans de mariage.

« Je suis fière que nous ayons réussi à aller aussi loin. Il n'y a pas vraiment de règles ou de conseils qui puissent vous préparer à ce que signifie s'engager envers une autre personne et choisir d'être une famille», avait-elle écrit. « Contre vents et marées, nous sommes toujours revenus l'un vers l'autre et nous nous sommes choisis l'un l'autre.»

Ni Jessica Alba ni Cash Warren n'a commenté la rumeur de leur rupture.