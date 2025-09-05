  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Cet honneur vous appartient à tous» Jessica Chastain reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Covermedia

5.9.2025 - 10:09

Jessica Chastain a été honorée d'une étoile sur le fameux boulevard des stars à Hollywood. Pour la cérémonie, l'actrice américaine s'est entourée, entre autres, des comédiens Viola Davis et Al Pacino.

Jessica Chastain a reçu la 2.819e étoile du Hollywood Walk of Fame lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Los Angeles le 4 septembre (25).
Jessica Chastain a reçu la 2.819e étoile du Hollywood Walk of Fame lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Los Angeles le 4 septembre (25).
Covermedia

Covermedia

05.09.2025, 10:09

05.09.2025, 10:13

Jessica Chastain a reçu la 2.819e étoile du Hollywood Walk of Fame lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Los Angeles le 4 septembre (25).

Les représentants de la Chambre de commerce d'Hollywood ont remis à l'actrice oscarisée cette distinction dans la catégorie Cinéma, en reconnaissance de ses performances dans des films tels que La couleur des sentiments, Zero Dark Thirty et Dans les yeux de Tammy Faye. Lors de son discours, Jessica Chastain a remercié ceux qui ont soutenu sa carrière et l'ont aidée à transformer « une jeune fille maladroite» en une femme qui croit que « les histoires peuvent sauver des vies».

« Mon super pouvoir, si j'en ai un, est de croire que des étrangers peuvent devenir un «nous». Pour moi, cette étoile n'est donc pas un point final», a-t-elle déclaré. « Elle dit: «Continuez, continuez à choisir des histoires qui élargissent l'horizon, honorent les survivants, posent des questions difficiles et nous rendent un peu plus tendres les uns envers les autres».»

Jessica Chastain a également rendu hommage à son mari, Gian Luca Passi de Preposulo, ainsi qu'à leur fille de sept ans, Giuletta, et leur fils de cinq ans, Augustus.

« Je veux remercier ma famille, Gian Luca. Je veux remercier mes enfants – tout ce que j'ai. Cet honneur vous appartient à tous», a assuré la star de 48 ans. « À mes enfants, merci pour la façon dont vous évoluez dans le monde – curieux, intrépides (et) pleins de pourquoi, tellement de pourquoi, qui me rappellent chaque jour qu'il faut continuer à apprendre et se poser des questions.»

Durant la cérémonie, Viola Davis a fait l'éloge de sa collègue dans La couleur des sentiments pour avoir saisi « la tâche d'être une artiste» et avoir accompli « l'acte révolutionnaire de faire en sorte que les gens se sentent moins seuls». « Je suis honorée de te connaître, de faire l'expérience de ta grandeur et d'être en vie en même temps que toi», a-t-elle ajouté.

Al Pacino, qui a réalisé Salomé dans lequel joue Jessica Chastain, et Nnamdi Asomugha, son collègue dans The Savant, étaient également présents.

Les plus lus

Un ancien collègue témoigne: «Il y avait deux Jean (...) on avait la boule au ventre»
«J'ai eu un cas impliquant une fille de 15 ans recrutée pour tirer dans la tête»
À qui ira le colossal héritage de 12 milliards de Giorgio Armani?
En larmes, Lionel Messi fait ses adieux à «son pays, son peuple»
Rentrée scolaire: flambée de rougeole et nouvelles quarantaines
Audition houleuse de Kennedy Jr: «Je ne retire les vaccins à personne»