Jessica Chastain a été honorée d'une étoile sur le fameux boulevard des stars à Hollywood. Pour la cérémonie, l'actrice américaine s'est entourée, entre autres, des comédiens Viola Davis et Al Pacino.

Jessica Chastain a reçu la 2.819e étoile du Hollywood Walk of Fame lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à Los Angeles le 4 septembre (25). Covermedia

Covermedia Covermedia

Les représentants de la Chambre de commerce d'Hollywood ont remis à l'actrice oscarisée cette distinction dans la catégorie Cinéma, en reconnaissance de ses performances dans des films tels que La couleur des sentiments, Zero Dark Thirty et Dans les yeux de Tammy Faye. Lors de son discours, Jessica Chastain a remercié ceux qui ont soutenu sa carrière et l'ont aidée à transformer « une jeune fille maladroite» en une femme qui croit que « les histoires peuvent sauver des vies».

« Mon super pouvoir, si j'en ai un, est de croire que des étrangers peuvent devenir un «nous». Pour moi, cette étoile n'est donc pas un point final», a-t-elle déclaré. « Elle dit: «Continuez, continuez à choisir des histoires qui élargissent l'horizon, honorent les survivants, posent des questions difficiles et nous rendent un peu plus tendres les uns envers les autres».»

Jessica Chastain a également rendu hommage à son mari, Gian Luca Passi de Preposulo, ainsi qu'à leur fille de sept ans, Giuletta, et leur fils de cinq ans, Augustus.

« Je veux remercier ma famille, Gian Luca. Je veux remercier mes enfants – tout ce que j'ai. Cet honneur vous appartient à tous», a assuré la star de 48 ans. « À mes enfants, merci pour la façon dont vous évoluez dans le monde – curieux, intrépides (et) pleins de pourquoi, tellement de pourquoi, qui me rappellent chaque jour qu'il faut continuer à apprendre et se poser des questions.»

Durant la cérémonie, Viola Davis a fait l'éloge de sa collègue dans La couleur des sentiments pour avoir saisi « la tâche d'être une artiste» et avoir accompli « l'acte révolutionnaire de faire en sorte que les gens se sentent moins seuls». « Je suis honorée de te connaître, de faire l'expérience de ta grandeur et d'être en vie en même temps que toi», a-t-elle ajouté.

Al Pacino, qui a réalisé Salomé dans lequel joue Jessica Chastain, et Nnamdi Asomugha, son collègue dans The Savant, étaient également présents.