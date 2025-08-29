  1. Clients Privés
Cancer du sein Jessie J repousse sa tournée pour subir une «deuxième opération»

Covermedia

29.8.2025 - 12:00

Jessie J a annulé ses prochaines dates de concert et en a repoussé d'autres en raison de son état de santé. La chanteuse britannique, qui lutte contre un cancer du sein, a expliqué dans une vidéo sur Instagram que cette seconde opération n'était « pas trop grave».

Jessie J
Jessie J
Covermedia

Covermedia

29.08.2025, 12:00

Jessie J a annulé les dates de sa tournée pour se concentrer sur sa lutte contre un cancer du sein.

La chanteuse de Do It like a Dude, qui a annoncé à ses fans en juin dernier qu'elle avait subi une mastectomie, a expliqué sur Instagram qu'elle devait désormais « subir une deuxième opération». Seulement, cette dernière tombe en plein milieu de sa tournée européenne en octobre.

La chanteuse a donc dû changer ses plans. Jessie J a précisé que ce n'était « pas trop grave» et que l'opération devrait « être faite d'ici la fin de l'année». La mère de 37 ans compte bien s'organiser pour poursuivre ses spectacles en Europe, tandis que ses dates aux États-Unis ont dû être annulés. Parmi les dates impactées, son concert en France du 10 octobre à La Cigale, qui affichait complet et est reporté au 26 avril 2026.

« Je suis vraiment désolée, je me sens frustrée et triste», a-t-elle déclaré dans la vidéo. « Mais j'ai besoin d'aller mieux, j'ai besoin de guérir et c'est la bonne décision à prendre.»

La chanteuse de Price Tag, qui a plus de 14 millions d'abonnés sur Instagram, s'est montré transparente sur son cancer diagnostiqué à un stade précoce. Jessie J a également indiqué qu'elle devait subir une chirurgie reconstructive pour que ses seins se ressemblent davantage, ajoutant qu'il y avait « beaucoup de guérison à faire».

