Tina Knowles s'est battue l'an dernier contre un cancer du sein. Dans son nouveau livre, la mère de Beyoncé confie avoir eu une pensée au moment du diagnostic pour son père, également victime du cancer plusieurs années auparavant.

Tina Knowles s'est battue l'an dernier contre un cancer du sein. Covermedia

Covermedia Covermedia

Tina Knowles s'est ouverte sur sa bataille contre le cancer du sein. La mère de Beyoncé et de Solange Knowles a révélé que la maladie avait été diagnostiquée en juillet 2024, après avoir retardé son examen de mammographie pendant quatre ans. La femme d'affaires a ensuite été opérée en août pour extraire le tissu cancéreux et une seconde fois en septembre pour retirer un hématome.

Tina Knowles s'est confiée à ce sujet dans son nouveau livre, Matriarch, publié le 22 avril (25).

«Mon médecin m'a dit que j'avais un cancer du sein», explique-t-elle. «Une petite tumeur dans mon sein gauche était cancéreuse; la tumeur plus importante dans mon sein droit était bénigne, mais elle devait également disparaître. Elle m'a dit que j'étais au stade 1A, m'assurant que mon pronostic était bon. L'étape suivante consistait à consulter un oncologue et un chirurgien du sein.»

Tina Knowles a alors « immédiatement» pensé à son défunt père, Lumis Albert Beyincé, qui avait également souffert d'un cancer. «J'étais assise là, hébétée, me frottant le cou. J'ai immédiatement pensé à mon père, à toutes ces fois où je l'ai emmené en chimiothérapie et à tout ce que le cancer lui a pris», se souvient-elle. « J'ai traversé toutes ces épreuves pour arriver à 70 ans, et maintenant je vais avoir un cancer?»

Lors de son passage dans l'émission CBS Mornings le même jour de la sortie de ses mémoires, Tina Knowles s'est estimée chanceuse après avoir manqué sa mammographie autant de fois.

«Il était au stade 1, que je pensais être le stade le plus précoce. Quand je l'ai dit à ma sœur, elle m'a dit: «Non, en fait, il y a un (stade) zéro». Si j'avais fait ma mammographie, il aurait été au stade zéro», a-t-elle reconnu. «Dieu merci, il était encore très petit et ne s'était pas propagé. C'était un cancer qui se propageait très lentement.»

Dans une autre interview accordée à People, Tina Knowles a confirmé être en totale rémission de son cancer et qu'elle se portait très bien.