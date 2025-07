La mère de Miley Cyrus n'a pas toujours été la personne sobre qu'elle est aujourd'hui. Tish Cyrus a dévoilé dans le podcast Boyfriend Material de Harry Jowsey avoir passé plusieurs anniversaires de sa fille dans un état second.

Covermedia

Tish Cyrus s'est remémoré une fête d'anniversaire de sa fille, Miley Cyrus, au cours de laquelle elle avait consommé trop de cannabis. Désormais sobre, la podcasteuse a admis avoir fait plusieurs erreurs de jugement par le passé.

Lors de son passage au micro du podcast Boyfriend Material de Harry Jowsey, la mère de Miley Cyrus a révélé qu'elle avait accidentellement consommé trop de cannabis lors d'une des fêtes d'anniversaire de sa fille, qui se tenait au Beachers Madhouse à Los Angeles.

«Miley y organisait des fêtes et c'était tout un programme, mais c'était en fait avant que je ne fume, et j'ai mangé des brownies à la fête», a raconté Tish Cyrus.

Après être rentrée chez elle, la mère de famille de 58 ans s'est réveillée deux heures plus tard pour se rendre compte que «tout tournait». Et d'ajouter: «J'étais en train de m'effondrer».

«J'ai appelé Miley et je lui ai dit: «Oh mon Dieu, Miley. Je me sens tellement bizarre et tellement malade. Il faut que j'aille aux urgences. Il faut que tu viennes me chercher tout de suite»», a-t-elle raconté.

La sœur de Miley Cyrus, Brandi, 38 ans, qui était également invitée du podcast, a rappelé à sa mère un autre incident survenu à Denver, dans le Colorado. «Tu étais tellement défoncée que tu ne pouvais pas parler. Tu étais muette et tu as essayé de rentrer dans mon appartement et j'ai dû appeler quelqu'un pour te laisser entrer parce que tu ne parlais littéralement pas», a raconté Brandi Cyrus.

Tish Cyrus avait précédemment révélé avoir passé dix années « défoncée» et avait révélé en octobre 2024, dans son podcast Sorry We're Cyrus, ne pas avoir fumé de cannabis « depuis cinq mois».