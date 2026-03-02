Jim Carrey a reçu le César 2026 au milieu des applaudissements et d'une standing ovation, mais une théorie du complot explose sur les réseaux sociaux mettant en cause son identité.

Jim Carrey goes viral over his ‘unrecognizable’ appearance with fans saying he ‘doesn’t look or sound the same.’ pic.twitter.com/J1wM24IsXB — Oli London (@OliLondonTV) February 27, 2026

Jim Carrey a été la vedette de la 51e édition des César, organisée à Paris le 26 février 2026, où il a reçu un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Comme le rapporte notamment France 24, l'acteur canadien a été accueilli par une longue ovation. Mais alors que la salle célébrait l'un des visages les plus emblématiques de la comédie hollywoodienne, une controverse inattendue a pris forme en ligne.

L'acteur canadien Jim Carrey. Keystone

C'est le réalisateur Michel Gondry, avec qui Carrey a signé Eternal Sunshine of the Spotless Mind en 2004, qui lui a remis le prix.

Selon «Le Parisien», l'acteur a choisi de s'adresser au public en français, langue qu'il étudie depuis longtemps, pour remercier l'Académie et souligner le lien particulier qui l'unit à la France. Un geste qui a rendu le moment encore plus personnel.

La théorie virale: «Ce n'est pas lui»

Parallèlement à la célébration officielle, une théorie du complot s'est répandue sur les réseaux sociaux et a rapidement gagné en visibilité. Comme le souligne «Paris Match», plusieurs utilisateurs ont mis en doute l'identité de l'acteur qui est monté sur scène, affirmant qu'il ne s'agissait pas du «vrai» Jim Carrey, mais d'un sosie.

Certains posts sont allés plus loin, parlant même d'un «clone», accompagnant ces affirmations de comparaisons entre des images récentes et des photos d'il y a quelques années.

What happened to Jim Carrey? pic.twitter.com/WF7qoIiTjt — Kevin Sorbo (@ksorbs) February 28, 2026

Aucun élément concret ne vient étayer ces hypothèses, qui s'inscrivent dans la lignée des théories virales déjà vues par le passé avec d'autres célébrités. Il n'en reste pas moins que si Paris a applaudi une carrière de plus de quarante ans, une partie du débat s'est déplacée de la célébration artistique à la dynamique - de plus en plus fréquente - de la désinformation en ligne.