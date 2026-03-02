  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Théorie du complot Jim Carrey reçoit un César et fait jaser les réseaux sociaux: «Ce n'est pas lui !»

fon

2.3.2026

Jim Carrey a reçu le César 2026 au milieu des applaudissements et d'une standing ovation, mais une théorie du complot explose sur les réseaux sociaux mettant en cause son identité.

Nicolò Forni

02.03.2026, 16:08

03.03.2026, 11:05

Jim Carrey a été la vedette de la 51e édition des César, organisée à Paris le 26 février 2026, où il a reçu un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Cinéma. César : la cérémonie s'ouvre par un hommage à l'acteur Jim Carrey

CinémaCésar : la cérémonie s'ouvre par un hommage à l'acteur Jim Carrey

Comme le rapporte notamment France 24, l'acteur canadien a été accueilli par une longue ovation. Mais alors que la salle célébrait l'un des visages les plus emblématiques de la comédie hollywoodienne, une controverse inattendue a pris forme en ligne.

L'acteur canadien Jim Carrey.
L'acteur canadien Jim Carrey.
Keystone

C'est le réalisateur Michel Gondry, avec qui Carrey a signé Eternal Sunshine of the Spotless Mind en 2004, qui lui a remis le prix.

Selon «Le Parisien», l'acteur a choisi de s'adresser au public en français, langue qu'il étudie depuis longtemps, pour remercier l'Académie et souligner le lien particulier qui l'unit à la France. Un geste qui a rendu le moment encore plus personnel.

La théorie virale: «Ce n'est pas lui»

Parallèlement à la célébration officielle, une théorie du complot s'est répandue sur les réseaux sociaux et a rapidement gagné en visibilité. Comme le souligne «Paris Match», plusieurs utilisateurs ont mis en doute l'identité de l'acteur qui est monté sur scène, affirmant qu'il ne s'agissait pas du «vrai» Jim Carrey, mais d'un sosie.

Certains posts sont allés plus loin, parlant même d'un «clone», accompagnant ces affirmations de comparaisons entre des images récentes et des photos d'il y a quelques années.

Aucun élément concret ne vient étayer ces hypothèses, qui s'inscrivent dans la lignée des théories virales déjà vues par le passé avec d'autres célébrités. Il n'en reste pas moins que si Paris a applaudi une carrière de plus de quarante ans, une partie du débat s'est déplacée de la célébration artistique à la dynamique - de plus en plus fréquente - de la désinformation en ligne.

Les plus lus

Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
«À 60 ans, j'ai appris que mon père n'était pas mon vrai père»
Les Suisses vont-ils sentir la guerre dans leur porte-monnaie ?
Heidi Klum face à la ménopause – l’éclairage d’une spécialiste des hormones
Un séjour américain au coût astronomique pour les fans
«C'est très triste de voir...» - Trump tacle le Royaume-Uni