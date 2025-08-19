  1. Clients Privés
«Le pain l'a sauvé» Jimmy Kimmel a sauvé Matt Damon de l'étouffement avec une côte de porc

Covermedia

19.8.2025 - 17:16

Jimmy Kimmel a raconté à Variety comment il a un jour sauvé Matt Damon de l'étouffement avec une côte de porc. L'animateur a même partagé quelques conseils à la suite de son expérience avec l'acteur.

Jimmy Kimmel
Jimmy Kimmel

Covermedia

19.08.2025, 17:16

Jimmy Kimmel a révélé qu'il avait un jour sauvé Matt Damon de l'étouffement avec une côte de porc.

Dans une nouvelle interview accordée à Variety et publiée le 18 août (25), l'animateur de talk-show a raconté que l'acteur, invité chez lui à dîner, était si impatient d'engloutir le savoureux carré de côtes de porc qu'il lui avait servi, qu'il a mangé trop vite et s'est mis en difficulté.

« J'avais préparé des côtes de porc. Il est arrivé tard, avait très faim et a commencé à manger rapidement. Il a commencé à s'étouffer avec une côte de porc », a-t-il précisé.

Jimmy Kimmel a admis avoir été pris de panique lorsque la côte a refusé de bouger: « Elle est restée coincée dans sa gorge pendant environ une heure et demie. Son frère était là. J'ai dit: «Il faut l'emmener à l'hôpital», parce que s'il meurt dans ma maison, je vais aller en prison pour le reste de ma vie. Je ne pourrai jamais expliquer cela autrement que comme un meurtre ».

Jimmy Kimmel et Kyle Damon, le frère aîné de Matt Damon, ont alors décidé de faire des recherches sur Internet pour savoir comment déloger la côte. Le petit groupe a finalement découvert qu'en donnant de petits morceaux de pain à l'acteur de 54 ans, ils parviendraient à dégager ses voies respiratoires.

« Nous avons beaucoup regardé sur YouTube et nous avons finalement conclu que lui donner de petits morceaux de pain était le moyen de faire descendre cette côte dans son estomac – et le pain l'a sauvé », a expliqué le présentateur de 57 ans, avant d'ajouter: « Nous avons essayé la technique de Heimlich à de nombreuses reprises. C'était trop bas. »

