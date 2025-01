Si la stupidité alimentait le feu, «ce pays serait une gigantesque torche olympique»

Alors que les incendies de Los Angeles continuent de faire rage depuis la semaine dernière, plusieurs théories sur leur origine ont commencé à émerger. L'animateur Jimmy Kimmel s'est moqué de l'une d'entre elles, impliquant le rappeur déchu Sean « Diddy» Combs.

Jimmy Kimmel a abordé les théories du complot « farfelues» qui se répandent en ligne sur les incendies de Los Angeles lors du dernier épisode de son talk-show. Covermedia

Après avoir exhorté les téléspectateurs et les habitants de Los Angeles à faire des dons aux victimes des feux, l'animateur américain a fait part d'une rencontre récente de son frère dans un quartier proche de l'une des zones d'évacuation.

« Il a commencé à parler à une dame qui faisait la queue et qui croyait sincèrement que Diddy avait déclenché les incendies. Diddy, qui est en prison à New York, a réussi à déclencher l'incendie. Et elle y a cru», a-t-il raconté, notant que la conspiration semblait provenir des réseaux sociaux.

« Une histoire circule sur TikTok selon laquelle les incendies ont été déclenchés par des «élites» qui ont l'intention de détruire les tunnels d'évacuation des pédophiles de Diddy parce qu'ils constituent des preuves. C'est quelque chose que les gens croient vraiment», a-t-il ajouté.

Jimmy Kimmel a ensuite montré une carte indiquant où les incendies se propagent – à des kilomètres de la maison du rappeur à Beverly Hills. Il a toutefois déploré, sur un ton plus sarcastique, la propagation de la désinformation: « Dieu merci, le feu n'est pas alimenté par la stupidité, sinon ce pays ne serait plus qu'une gigantesque torche olympique».

P. Diddy est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn depuis le mois de septembre dernier dans l'attente d'un procès sur des accusations de trafic sexuel qui doit se tenir le 5 mai prochain. En parallèle, le créateur de Bad Boy Records a été visé par des centaines d'accusations d'agressions sexuelles. La cause des incendies de Los Angeles n'est toujours pas connue et l'enquête se poursuit.