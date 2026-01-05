  1. Clients Privés
«Semaines mémorables» Jimmy Kimmel se paie la tête de Donald «Jennifer» Trump

5.1.2026 - 14:42

Jimmy Kimmel a remporté le prix du meilleur talk-show lors de l'édition 2026 des Critics Choice Award. Le présentateur a remercié ironiquement Donald Trump de l'avoir aidé à le mériter.

Jimmy Kimmel a remercié le président Donald Trump lors des Critics Choice Awards 2026 après avoir remporté le prix du meilleur talk-show.

«Je tiens avant tout à remercier notre président, Donald « Jennifer» Trump, sans qui nous rentrerions chez nous les mains vides ce soir », a-t-il plaisanté.

L'animateur de Jimmy Kimmel Live! a commencé son discours de remerciement lors de la 31e cérémonie annuelle à Santa Monica en sortant une longue feuille de papier. « Je ne m'attendais vraiment pas à cela», a-t-il commencé.

Il a ensuite remercié plusieurs critiques, ses producteurs et plusieurs personnes d'ABC, avant de saluer les autres nommés – The Daily Show, Hot Ones, Late Night with Seth Meyers, The Late Show with Stephen Colbert et Watch What Happens Live with Andy Cohen – dont il a dit qu'ils « ne se souciaient pas assez» d'assister à la cérémonie.

«Tout va très vite». «La tyrannie prospère» aux Etats-Unis, accuse l'humoriste Kimmel

«Tout va très vite»«La tyrannie prospère» aux Etats-Unis, accuse l'humoriste Kimmel

«Liberté d’expression»

Plus sérieusement, l'animateur de 58 ans a évoqué les difficultés rencontrées par son émission au début de l'année, lorsque le Jimmy Kimmel Live! a été suspendu pendant six jours sur pression du président américain.

«Merci à tous les scénaristes, acteurs, producteurs et membres du syndicat, dont beaucoup sont présents dans cette salle, qui nous ont soutenus, qui se sont vraiment mobilisés pour nous et qui nous ont rappelé que la liberté d'expression ne va pas de soi dans cette ville ni dans ce pays.»

Jimmy Kimmel a conclu son discours en remerciant le président Donald Trump, qu'il a critiqué à plusieurs reprises dans son émission. «Merci, Monsieur le Président, pour toutes les choses ridicules que vous faites chaque jour. Ces dernières semaines ont été mémorables, et nous sommes impatients de revenir à l'antenne demain soir pour en parler.»

«Cela s'est retourné contre Trump». De retour, Jimmy Kimmel explose les audiences!

«Cela s'est retourné contre Trump»De retour, Jimmy Kimmel explose les audiences!

Jimmy Kimmel se paie la tête de Donald «Jennifer» Trump