Le saxophoniste Jimmy Sax a dévoilé sur Instagram que le concert de Jul au stade Vélodrome de Marseille aurait pu couper court. La raison: un pan de chemise rebelle!

Le saxophoniste a détaillé un incident qui a eu lieu sur la scène de la cité phocéenne en mai dernier, quand il accompagnait le rappeur. Covermedia

« À une seconde près c'était mort»: Jimmy Sax a raconté, images à l'appui, comment il a failli gâcher le concert de Jul au stade Vélodrome de Marseille en mai 2025.

Le saxophoniste a détaillé un incident qui a eu lieu sur la scène de la cité phocéenne en mai dernier, quand il accompagnait le rappeur. Le musicien a expliqué à ses abonnés sur Instagram que la soirée avait faillir partir en vrille. Alors qu'il devait ouvrir un morceau avec les notes de son saxo, patatras, un pan de sa chemise se coince dans son instrument...

« Le saxophone, c'est des trous qui sont bouchés par un tampon, et selon l'endroit où ça se bloque, le saxophone ne fait plus une note», explique Jimmy Sax sur son compte Instagram.

Evidemment, « là, c'est le stress, c'est la panique», avoue-t-il, indiquant qu'il essaye sans succès d'enlever le morceau de chemise coincé. Il se trouve alors « sur une passerelle qui avance, il y a 85.000 personnes, j'ai Jul à côté». Ce qui en rajoute sur le stress. « Et il faut que je gère toute cette galère-là, et c'est un truc de fou quand même», se souvient-il.

D'autant qu'il faut quand même commencer à jouer l'intro du morceau de Jul... mais, l'esprit focalisé sur son problème de pan de chemise, Jimmy Sax ne sait plus où il en est. « Donc là, je me dis bon, je vais devoir démarrer le thème, et en fait je me dis «Merde! Est-ce que j'ai commencé au bon moment?» C'était la panique dans ma tête avec le coup de cette chemise, je n'ai pas compté les mesures, je sais pas où je suis en fait» explique-t-il.

Le musicien pro qu'il est se raccroche aux branches, grâce à la batterie dont il suit le rythme... Mais la chance n'était pas avec lui ce soir-là. Pendant une pause, Jimmy Sax tente à nouveau de décoincer sa chemise prise dans son instrument, mais « elle est bloquée de fou. Je tire, je tire, je tire... et là c'est mon micro qui tombe», raconte-t-il.

Là, cela n'augure rien de bon. « Voilà, là c'est fini, j'ai plus de micro, y a 85.000 personnes, le concert est terminé, merci au revoir! Je suis coincé, je n'ai plus de micro».

D'un geste habile, il récupère le précieux objet tombé au sol mais là, horreur, le fil qui relie le micro à l'émetteur a disparu... « Il n'a pas pu se désintégrer», se dit-il en continuant à palper son instrument pour retrouver le précieux câble... Cette fois la chance, sinon la force, est avec lui: il le retrouve. « Et là, il est rentré dans le sax, je ne sais pas comment c'est possible!» avoue-t-il. Il rebranche habilement le câble à cinq jaks... et la « magie» arrive: le saxophoniste ne rate pas sa reprise. « Et là, c'est à moi de jouer, à une seconde près c'était mort».

Cet extrait est tiré du documentaire que Jimmy Sax a publié sur sa chaîne YouTube où ils sont plus d'1,1 million à le suivre.