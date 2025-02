JoeyStarr: «Je ne savais pas comment j'allais me relever de ça»

JoeyStarr a été accusé par son ex-compagne d'avoir exercé des violences contre Marcello, leur fils de neuf ans. L'enquête a été classée sans suite et le rappeur voit un psy, a-t-il confié sur Clique.

Covermedia Covermedia

L'adage «on ne prête qu'aux riches» a été vérifié par JoeyStarr, déjà condamné notamment pour violences conjugales.

Le 10 juillet 2024, une plainte contre lui au commissariat de Nogent-sur-Marne l'accusait d'avoir exercé des violences sur son jeune fils, Marcello. Le chanteur, en colère, aurait violemment cogné son fils au visage « à la suite d'un apprentissage d'un geste hygiénique».

Il y a eu une enquête de la Brigade de protection des mineurs pour « diverses violences sur son fils de neuf ans». L'enfant a confirmé. Déposée par la mère du gamin, la plainte n'a toutefois pas eu de conséquences judiciaires, les accusations étant classées « non avérées».

En revanche, l'affaire a beaucoup affecté la santé mentale de JoeyStarr, qui s'en est ouvert à Mouloud Achour mardi 25 février, sur le plateau de l'émission Clique de Canal +. Cette plainte a été pour lui comme un électrochoc et le rappeur de 57 ans a souhaité se faire aider par un psy.

« J'ai eu des problèmes avec la mère de mon petit dernier qui m'a accusé de violences sur mon fils, chose qui n'a pas été avérée finalement. Mon fils, qui a neuf ans, a été matrixé en ce sens-là», dit-il à Mouloud Achour, expliquant ensuite: « Je suis allé consulter car je ne savais pas comment j'allais me relever de ça».

Et le rappeur de Pose ton gun a découvert les bienfaits de la thérapie. « Je suis allé consulter pour ça et je continue, c'est tout nouveau pour moi, et ça aide. Pouvoir parler et être écouté, c'est déjà exister».

Il a compris qu'il était dans la répétition d'un scénario familial et qu'il voulait le stopper. « Mon fils de neuf ans, que j'aime par-dessus tout, a une attitude qui me fait me dire: «Putain, wow, j'ai l'impression de reproduire ce qu'avait fait mon père sur moi et ainsi de suite»».

Dans l'émission, JoeyStarr a fait des confidences sur son enfance ce qui fut tout sauf rose. « J'ai une mère qui a vécu des violences conjugales dans les années 60-70. On lui a arraché son fils, moi. Quand elle venait à chaque anniversaire, il allait lui casser la gueule sur le parking, personne ne bougeait. Donc elle était très esseulée par rapport à tout ça. (...) Tout ça remonte de manière anachronique et de manière assez violente surtout», s'est souvenu le musicien et acteur, qui met également en scène la pièce de Clarisse Fontaine, consacrée aux violences faites aux femmes, intitulée Cette petite musique que personne n'entend et qui se joue tous les dimanches au théâtre des Mathurins à Paris.

JoeyStarr, Didier Morville dans le civil, est également le père de deux autres fils, Matisse – devenu footballeur professionnel – né en 2005 et Khalil, né en 2007.