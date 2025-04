John Cena a révélé dans une interview accordée au Pat McAfee Show qu'il avait subi une intervention esthétique en novembre dernier. Et il n'hésite pas à utiliser le terme « greffe de cheveux» pour nommer son action anticalvitie.

John Cena a admis s'être fait greffer des cheveux après avoir subi les railleries de ses fans au sujet de sa « calvitie». Covermedia

Au cours d'une interview accordée au Pat McAfee Show lundi (21 avril 25), le catcheur devenu acteur a révélé qu'il avait subi une intervention esthétique en novembre dernier.

Bien que John Cena ait plaisanté sur le fait que sa ligne capillaire était très inégale au départ, il est satisfait des résultats jusqu'à présent.

« Il faut prendre les mèches sur le côté et les planter sur le dessus, a expliqué le champion de la WWE. Il faut juste un peu de temps pour que cela se mette en place. C'est en train de se faire. J'espère que dans quelques mois, ça ira mieux... Il y a un autre terme. Greffe de cheveux. Il n'y a pas de honte à cela. J'ai un problème, j'essaie de le résoudre».

John Cena a poursuivi en rappelant qu'il avait décidé de subir une intervention esthétique après que des fans eurent fait des commentaires sur son apparence. Et il a rappelé que c'était un problème héréditaire dont beaucoup d'hommes sont atteints.

« Merci d'être si conscients de mes besoins et de mes émotions, a-t-il dit en plaisantant. Vous m'avez mis en pièces pour un problème génétique que je ne peux pas contrôler. (Les gens m'ont dit): «Hé, mec. Tu n'es pas assez beau sur scène». Vous n'êtes pas cool avec moi. Je suis dans le Rumble Royal (jeu de catch) et j'essaie de gagner. L'homme a une calvitie. Ce n'est pas juste. Je ne peux pas contrôler cela. Cela arrive à sept gars sur dix. L'un d'entre vous, fils de pute, aurait pu m'aider. À l'unisson, vous chantez, vous me faites sentir petit et vous m'embarrassez. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est de l'intimidation pure et simple et ce n'est pas cool. Merci de m'avoir poussé à me faire opérer pour remplacer mes cheveux. Voilà jusqu'où vous m'avez poussé!»

Au cours de la conversation, John Cena a également admis qu'il était glabre.

« Je ne peux pas me laisser pousser les poils du visage, je ne me suis pas rasé depuis 10 ans... Je ne peux pas me faire pousser la moustache, je n'ai rien», soupire le comédien de 47 ans.