John Stamos a été lourdement critiqué par ses fans après avoir été aperçu dans la propriété de Donald Trump en Floride. L'acteur de «La Fête à la maison» a donc expliqué sur les réseaux sociaux la raison pour laquelle il y était, et c'est pour la bonne cause.

Covermedia Covermedia

L'acteur de 61 ans s'est attiré les foudres de ses fans après avoir été aperçu chez Donald Trump en Floride le week-end dernier. Mais non, il n'a pas changé de camp! Et il s'en est expliqué sur les réseaux sociaux.

John Stamos a révélé qu'il avait été engagé comme maître de cérémonie pour un gala de charité, dont la cause lui tient à coeur.

John Stamos a dû faire une mise au point pour expliquer la raison de sa présence à Mar-a-Lago, la résidence du président américain. Covermedia

« J'ai accepté l'invitation d'animer le gala Ray of Hope de Palm Beach, une soirée consacrée à l'hommage et à l'élévation de nos héros de première ligne. Cet événement non partisan soutient l'Académie des soins infirmiers et des professions de santé, une organisation qui forme 350 à 400 infirmières chaque année, répondant ainsi directement à la grave pénurie de professionnels de la santé dans le comté de Palm Beach», a-t-il écrit.

Et l'acteur d'Urgences a pris la peine d'expliquer que sa présence sur le site n'avait rien de « politique». « Soutenir les infirmières n'est pas politique, c'est essentiel. Ce sont ces personnes qui prennent soin de nous et de nos familles lorsque nous en avons le plus besoin, et je pense que nous devrions les soutenir avec le même dévouement inébranlable que celui dont elles font preuve chaque jour», a-t-il affirmé.

Enfin, la star d'Hôpital Central a ajouté que ses détracteurs pourraient envisager de faire un don à Democracy Forward – une organisation à but non lucratif qui a déjà poursuivi l'administration Trump pour corruption présumée. « Mes valeurs et mes opinions politiques restent inchangées. Si vous ne faites pas de don à Palm Beach Ray of Hope, alors envisagez de faire un don à Democracy Forward», a écrit John Stamos.