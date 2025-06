Johnny Depp semble être nostalgique du temps où Lily-Rose et Jack étaient petits. L'acteur d'Edouard aux mains d'argent a évoqué auprès du Sunday Times le temps où Vanessa Paradis et lui élevaient leurs deux enfants en France.

«Oh, sur mes enfants qui grandissent dans le sud de la France dans leur jeunesse? J'étais ‘Papa’. Je ne peux pas vous dire à quel point j'aimais être ‘Papa’. Puis, tout à coup, ‘Papa’ est sorti de la fenêtre. J'étais devenu ‘Dad’».

Covermedia Covermedia

Johnny Depp a fait de rares commentaires sur son rôle de père. L'acteur de 62 ans a eu deux enfants avec son ancienne compagne Vanessa Paradis,: Lily-Rose Depp, qui vient de fêter ses 26 ans (le 27 mai 2025), et John Jack Christopher Depp III, 22 ans.

A partir d'un portrait de sa fille accroché derrière lui à son domicile, qu'il a commenté pour le Sunday Times, l'acteur de Pirates des Caraïbes a été gagné par la nostalgie. «C'est le portrait de ma fille, Lily-Rose. Je ne l'ai jamais terminé. Elle avait dix ans à l'époque, et 25 aujourd'hui. Les années nous échappent, n'est-ce pas?» a expliqué l'acteur.

Puis, il a ajouté alors qu'il ne vit plus depuis longtemps avec ses enfants: «Je souffre du syndrome du nid vide». Johnny Depp s'est souvenu du temps où ils étaient très jeunes et qu'ils vivaient en France ensemble. A une question sur ce qu'il lui manquait de cette époque, il a répondu, jouant sur les mots français «papa» et anglais «Dad»: «Oh, sur mes enfants qui grandissent dans le sud de la France dans leur jeunesse? J'étais ‘Papa’. Je ne peux pas vous dire à quel point j'aimais être ‘Papa’. Puis, tout à coup, ‘Papa’ est sorti de la fenêtre. J'étais devenu ‘Dad’».

Il a ajouté: «Mais Papa était génial et je commence à être assez vieux pour que Papa revienne. Il va falloir que quelqu'un m'appelle Papa!» Johnny Depp et Vanessa Paradis ont vécu leur idylle de 1998 à 2012. Ils ont élevé leurs enfants dans la région de Saint-Tropez avant de déménager à Los Angeles.