Bardella a-t-il trouvé sa princesse ou un bon coup de pub pour l'Elysée ?

Finis les ragots, les rumeurs et les mystères sur la vie privée du jeune dauphin de Marine Le Pen, probable candidat à l'Elysée en 2027: Jordan Bardella a brisé les hésitations et s'est montré aux objectifs plus «officiels», ceux du magazine «Paris Match», dans une série de clichés romantiques, main dans la main avec Maria Carolina de Bourbon, sa princesse italienne.

Jordan Bardella. sda

Keystone-SDA SDA

L'histoire d'amour entre le politicien de 30 ans - qui sera candidat à la présidentielle l'an prochain si les obstacles judiciaires sont confirmés pour Marine Le Pen - et la princesse de 22 ans, fille du Français Charles de Bourbon des Deux Siciles et descendante de Louis XIV, a généré passablement de rumeurs.

Maria Carolina de Bourbon. Imago

L'eurodéputé, qui n'a jamais commenté les ragots qui le lient à sa nouvelle flamme depuis janvier, avait déjà été photographié lors d'une soirée de gala avec Maria Carolina, italienne par sa mère, Camilla Crociani, fille de l'ancien président de Finmeccanica Camillo Crociani, et de l'actrice Edy Vessel.

Les racines de Jordan Bardella, né dans la banlieue parisienne, sont également italiennes, puisqu'il est issu d'une famille d'immigrés d'origine piémontaise.

Quand et où Cupidon a-t-il décoché la flèche ?

Mais selon la reconstitution de «Paris Match», presque un almanach officiel des liaisons VIP, le coup de foudre entre les deux remonte à mai dernier: Maria Carolina a volé le premier regard de Jordan à Monte-Carlo, lors du Grand Prix de Formule 1.

En janvier, une vidéo de 20 secondes les montrant sortant ensemble d'une soirée de gala et montant dans la même voiture a fait le tour du web.

Quelques jours plus tard, lors d'une interview, vient la première question: «Si vous êtes élu président, la princesse sera-t-elle la première dame ?» La réponse du président du Rassemblement national est, comme d'habitude, «ma vie privée me concerne». Puis l'aveu: «Je suis un homme heureux».

«Pas un conte de fées»

La promenade en galère, agrémentée de photos prises à Ajaccio, en Corse, est donc une véritable officialisation de la relation.

Les deux amoureux marchent côte à côte, élégance classique faite de jeans de marque bien repassés pour lui (pull bleu sur chemise et cravate), et d'une veste cintrée pour elle, talons pas trop poussés et pantalon taille haute.

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L'homme politique déchaîné, qui vise l'Elysée après une ascension fulgurante - il serait de loin le plus jeune président de l'histoire de France - en compagnie d'une femme de la haute noblesse. Qui, rappelle Paris Match, décrit son rôle avec réalisme et modernité: «Etre princesse n'est pas un conte de fées, mais une vie de devoir et de responsabilité».

Une couverture utile pour se faire élire ?

La Corse est un lieu privilégié pour l'un comme pour l'autre: pour Bardella qui s'y rend souvent pour se reposer et écrire (comme il l'a fait avec son premier livre «Ce que je cherche»), mais aussi pour l'héritière des Bourbons, dont le parrain et cousin s'appelle même Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, descendant direct de l'empereur.

Au-delà des photos volées ou soigneusement préparées, il y a la réalité d'une échéance: dans un an exactement, les Français voteront pour le successeur d'Emmanuel Macron.

Et l'idée d'un jeune premier avec, à son bras, une noble entreprenante et déterminée, pourrait mieux servir l'image d'un président certes jeune mais fiable, que celle d'un célibataire de 30 ans perpétuellement l'objet de curiosités et de ragots sur sa vie privée...