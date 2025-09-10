Judith Godrèche mise en examen pour diffamation

Judith Godrèche a annoncé sur Instagram qu'elle était « mise en examen» après une plainte du réalisateur Jacques Doillon. Dans son message, l'actrice souligne les deux poids deux mesures à propos de leurs plaintes respectives.

L'actrice Judith Godreche participe à un événement avec des membres d'associations contre la violence faite aux femmes lors du 77e Festival annuel de Cannes. KEYSTONE

Covermedia Covermedia

« Breaking news», annonce Judith Godrèche au début du post sur Instagram par lequel l'actrice informe ses abonnés qu'elle est « mise en examen» pour « des propos comportant des allégations ou imputations de faits susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de Monsieur JD».

La comédienne indique ce qui a motivé la plainte du réalisateur de Ponette. « En 2024, j'avais écrit sur Instagram «en 2022, ce journal écrit que la spécialité de Doillon est de tourner avec des enfants. Il manque une phrase: avec qui il couche»», rappelle l'actrice.

Aujourd'hui, elle persiste et signe: « J'en sais pourtant quelque chose» avant de souligner que sa « plainte» pour viol contre le réalisateur « se heurte à la prescription». Alors que, de « l'autre, pour sa plainte contre moi la justice ne perd pas de temps».

En cas de plainte pour diffamation, la mise en examen est automatique, indique France Info qui ajoute qu'en novembre 2024 l'actrice avait déjà reçu un « avis préalable de mise en examen».

Le réalisateur avait déposé une plainte le 22 février 2024. « Oser affirmer publiquement, comme elle l'a encore fait le 21 février dernier, que celui-ci aurait «couché avec des enfants» qui tournaient dans ses films est ignoble et dépasse l'entendement», avait déclaré dans un communiqué l'avocate du cinéaste.

Dans son message, traduit en anglais dans les commentaires, avec la phrase en français « Un jour ou l'autre les choses changeront, ou pas?», l'actrice et réalisatrice de Toutes les filles pleurent s'adresse à ses abonnés: « A votre avis, ça encouragera les victimes à dénoncer les violences qu'elles ont subies ou ça les dissuadera?» Et Judith Godrèche termine par cette injonction que #MeToo n'a pas pu briser: « Trop tard, tais-toi!»