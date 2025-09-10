Judith Godrèche mise en examen pour diffamation

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Les choses changeront, ou pas?» Judith Godrèche mise en examen pour diffamation 

Covermedia

10.9.2025 - 18:32

Judith Godrèche a annoncé sur Instagram qu'elle était « mise en examen» après une plainte du réalisateur Jacques Doillon. Dans son message, l'actrice souligne les deux poids deux mesures à propos de leurs plaintes respectives.

L'actrice Judith Godreche participe à un événement avec des membres d'associations contre la violence faite aux femmes lors du 77e Festival annuel de Cannes.
L'actrice Judith Godreche participe à un événement avec des membres d'associations contre la violence faite aux femmes lors du 77e Festival annuel de Cannes.
KEYSTONE

Covermedia

10.09.2025, 18:32

10.09.2025, 18:59

« Breaking news», annonce Judith Godrèche au début du post sur Instagram par lequel l'actrice informe ses abonnés qu'elle est « mise en examen» pour « des propos comportant des allégations ou imputations de faits susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de Monsieur JD».

La comédienne indique ce qui a motivé la plainte du réalisateur de Ponette. « En 2024, j'avais écrit sur Instagram «en 2022, ce journal écrit que la spécialité de Doillon est de tourner avec des enfants. Il manque une phrase: avec qui il couche»», rappelle l'actrice.

Aujourd'hui, elle persiste et signe: « J'en sais pourtant quelque chose» avant de souligner que sa « plainte» pour viol contre le réalisateur « se heurte à la prescription». Alors que, de « l'autre, pour sa plainte contre moi la justice ne perd pas de temps».

En cas de plainte pour diffamation, la mise en examen est automatique, indique France Info qui ajoute qu'en novembre 2024 l'actrice avait déjà reçu un « avis préalable de mise en examen».

Le réalisateur avait déposé une plainte le 22 février 2024. « Oser affirmer publiquement, comme elle l'a encore fait le 21 février dernier, que celui-ci aurait «couché avec des enfants» qui tournaient dans ses films est ignoble et dépasse l'entendement», avait déclaré dans un communiqué l'avocate du cinéaste.

Dans son message, traduit en anglais dans les commentaires, avec la phrase en français « Un jour ou l'autre les choses changeront, ou pas?», l'actrice et réalisatrice de Toutes les filles pleurent s'adresse à ses abonnés: « A votre avis, ça encouragera les victimes à dénoncer les violences qu'elles ont subies ou ça les dissuadera?» Et Judith Godrèche termine par cette injonction que #MeToo n'a pas pu briser: « Trop tard, tais-toi!»

Les plus lus

Cet homme est désormais plus riche qu'Elon Musk!
Le LS crie sa colère après l'alourdissement de la sanction de Diakité
Kamala Harris rompt le silence et règle ses comptes avec Biden
«Il est resté debout pendant environ trois minutes» – Un gardien de zoo tué par des lions
Vers une baisse des droits de douane pour la Suisse?
Judith Godrèche mise en examen pour diffamation