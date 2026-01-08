Judith Godrèche se bat depuis plusieurs années contre les violences sexuelles au cinéma. Un combat qui aurait coûté à l'actrice une certaine réputation au sein de l'industrie, comme elle l'a confié au magazine Elle.

Judith Godrèche serait devenue persona non-grata pour certains dans le cinéma.

À l'occasion de la sortie de son nouveau livre autobiographique, Prière de remettre en ordre avant de quitter les lieux, à paraître le 9 janvier aux éditions Seuil, la comédienne a évoqué les conséquences de sa lutte contre les violences sexuelles au cinéma, elle qui a accusé les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon de viol sur mineur pour des faits présumés datant de son adolescence.

Un combat que l'actrice a même porté devant le Sénat en 2024 pour demander l'ouverture d'une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans l'industrie du cinéma. Mais du côté de ses collègues, ses prises de parole auraient provoqué l'effet inverse.

« Ils ont bloqué mon numéro», a déclaré Judith Godrèche au magazine Elle. « Seule la cheffe opératrice Caroline Champetier m'a appelée et la réalisatrice Claire Denis m'a écrit. Un mot très touchant.»

Côté travail, l'actrice, qui a débuté sa carrière très jeune, ne reçoit plus beaucoup de propositions de rôles, « même pas de la figuration pour traverser la rue». « Il n'y a pas que le désir des réalisateurs ou des réalisatrices qui entre en jeu, il y a aussi un marché, une réalité du financement», a-t-elle expliqué. « Vu mes prises de position, je ne suis peut-être pas le meilleur atout aujourd'hui. Qui sait...»

Judith Godrèche ne compte pas pour autant abandonner son combat, dont elle pense découvrir « le gain» lorsqu'elle arrêtera « de (s)e battre».