Giorgio Armani est décédé « paisiblement » à l'âge de 91 ans a annoncé jeudi (4 septembre 24) la maison de couture. Julia Roberts et Leonardo DiCaprio font partie des stars qui ont rendu hommage au créateur sur les réseaux.

L'actrice de Pretty Woman a posté une photo d'elle et du styliste sur le tapis rouge en 2019. « Un véritable ami. Une légende », a-t-elle écrit, ajoutant un emoji de cœur brisé. Covermedia

Covermedia Covermedia

Jeudi, un porte-parole de la maison Armani a annoncé que le créateur italien était « décédé paisiblement, entouré de ses proches » à 91 ans.

Julia Roberts et Leonardo DiCaprio ont rendu hommage à l'icône de la mode.

L'actrice de Pretty Woman a posté une photo d'elle et du styliste sur le tapis rouge en 2019. « Un véritable ami. Une légende », a-t-elle écrit, ajoutant un emoji de cœur brisé.

Leonardo DiCaprio, plutôt rare sur les réseaux, a rappelé en story Instagram comment il a rencontré Giorgio Armani il y a « de nombreuses années ».

« Giorgio Armani était un visionnaire dont l'influence allait bien au-delà du design », a salué l'acteur. « Je l'ai rencontré pour la première fois il y a de nombreuses années à Milan et je me souviens avoir été époustouflé par sa créativité et son génie. Il était une force légendaire qui a inspiré des générations, et son héritage continuera à façonner et à élever le monde pour les années à venir. »

Par ailleurs, Reese Witherspoon a évoqué les nombreuses fois où elle a collaboré avec le créateur pour ses apparitions sur le tapis rouge. « Quel rêve que de travailler avec Giorgio Armani! Un créateur légendaire qui a offert au monde tant de style, d'élégance et de grâce », a-t-elle déclaré. « Je serai à jamais reconnaissante d'avoir pu porter un si grand nombre de ses magnifiques robes. Je suis de tout cœur avec sa famille et toutes les personnes merveilleuses qui travaillent dans son atelier pendant cette période. »

Laura Dern a décrit Giorgio Armani comme l'un des « plus grands artistes du monde », tandis que Penélope Cruz a insisté sur le fait que le créateur resterait « à jamais dans (s)on cœur ».

« Maestro, vous avez fait les choses à votre manière et c'est peut-être pour cela que vous êtes aimé de tant de gens. Je suis très honorée d'avoir pu passer du temps avec vous. Votre générosité et votre gentillesse m'ont beaucoup touchée et vous resterez à jamais dans mon cœur. Je vous souhaite la liberté et la paix », a commenté la star.

Les leaders de l'industrie de la mode ont également exprimé leurs condoléances à la famille Armani. Michael Kors a déclaré qu'il avait « le cœur brisé » par la mort du styliste, tandis que Valentino Garavani a déclaré qu'il ne pouvait que « s'incliner devant son immense talent ».