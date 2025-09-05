  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mort de Giorgio Armani Julia Roberts et Leonardo DiCaprio rendent hommage au «maestro» 

Covermedia

5.9.2025 - 10:14

Giorgio Armani est décédé « paisiblement » à l'âge de 91 ans a annoncé jeudi (4 septembre 24) la maison de couture. Julia Roberts et Leonardo DiCaprio font partie des stars qui ont rendu hommage au créateur sur les réseaux.

L'actrice de Pretty Woman a posté une photo d'elle et du styliste sur le tapis rouge en 2019. « Un véritable ami. Une légende », a-t-elle écrit, ajoutant un emoji de cœur brisé.
L'actrice de Pretty Woman a posté une photo d'elle et du styliste sur le tapis rouge en 2019. « Un véritable ami. Une légende », a-t-elle écrit, ajoutant un emoji de cœur brisé.
Covermedia

Covermedia

05.09.2025, 10:14

Jeudi, un porte-parole de la maison Armani a annoncé que le créateur italien était « décédé paisiblement, entouré de ses proches » à 91 ans.

Julia Roberts et Leonardo DiCaprio ont rendu hommage à l'icône de la mode.

L'actrice de Pretty Woman a posté une photo d'elle et du styliste sur le tapis rouge en 2019. « Un véritable ami. Une légende », a-t-elle écrit, ajoutant un emoji de cœur brisé.

Leonardo DiCaprio, plutôt rare sur les réseaux, a rappelé en story Instagram comment il a rencontré Giorgio Armani il y a « de nombreuses années ».

« Giorgio Armani était un visionnaire dont l'influence allait bien au-delà du design », a salué l'acteur. « Je l'ai rencontré pour la première fois il y a de nombreuses années à Milan et je me souviens avoir été époustouflé par sa créativité et son génie. Il était une force légendaire qui a inspiré des générations, et son héritage continuera à façonner et à élever le monde pour les années à venir. »

Par ailleurs, Reese Witherspoon a évoqué les nombreuses fois où elle a collaboré avec le créateur pour ses apparitions sur le tapis rouge. « Quel rêve que de travailler avec Giorgio Armani! Un créateur légendaire qui a offert au monde tant de style, d'élégance et de grâce », a-t-elle déclaré. « Je serai à jamais reconnaissante d'avoir pu porter un si grand nombre de ses magnifiques robes. Je suis de tout cœur avec sa famille et toutes les personnes merveilleuses qui travaillent dans son atelier pendant cette période. »

Laura Dern a décrit Giorgio Armani comme l'un des « plus grands artistes du monde », tandis que Penélope Cruz a insisté sur le fait que le créateur resterait « à jamais dans (s)on cœur ».

« Maestro, vous avez fait les choses à votre manière et c'est peut-être pour cela que vous êtes aimé de tant de gens. Je suis très honorée d'avoir pu passer du temps avec vous. Votre générosité et votre gentillesse m'ont beaucoup touchée et vous resterez à jamais dans mon cœur. Je vous souhaite la liberté et la paix », a commenté la star.

Les leaders de l'industrie de la mode ont également exprimé leurs condoléances à la famille Armani. Michael Kors a déclaré qu'il avait « le cœur brisé » par la mort du styliste, tandis que Valentino Garavani a déclaré qu'il ne pouvait que « s'incliner devant son immense talent ».

Les plus lus

Un ancien collègue témoigne: «Il y avait deux Jean (...) on avait la boule au ventre»
À Paris, une créatrice suisse fait sensation: «En dessous je porte de belles choses»
Retraite anticipée : les 7 erreurs à éviter absolument
Björn Borg : «Je me bats comme si chaque jour était une finale»
«J'ai eu un cas impliquant une fille de 15 ans recrutée pour tirer dans la tête»
Joe Biden aperçu avec une énorme cicatrice sur la tête