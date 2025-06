Julien Clerc a, par le passé, eu recours à la cocaïne, comme d'autres artistes du show business. Mais le chanteur s'est vite rendu compte que la drogue avait une mauvaise influence sur son corps et ses performances, ce qui l'a poussé à se tourner plutôt vers le sport, comme il l'a confié dans le numéro de Ciné Télé Revue du 12 juin (25).

Julien Clerc va bientôt avoir 80 ans. Covermedia

Covermedia Covermedia

Alors, la star estime qu'en ce qui concerne ses erreurs passées, il y a prescription.

Celui qui prépare une grande tournée en 2026 s'est livré à cœur ouvert dans le numéro de «Ciné Télé Revue» paru jeudi 12 juin (25) quant à ses consommations de drogue passées.

« C'est mon corps qui m'a fait arrêter la cocaïne très rapidement, car ça me faisait mal au nez. Et quand ça descendait dans la gorge, ça faisait mal aux cordes vocales», avoue sans ambages celui qui a également vite renoncé au tabac dont « la fumée (lui) est devenue insupportable».

Celui qui avait déjà évoqué « la posture obligée» des années 80 avec « un peu de coke» et des « pétards», avait concédé dans une interview à VSD en 2014 que « cette époque de déconne est celle où (il a) chanté le moins bien». Heureusement, la star a toujours « fait gaffe» et mesure sa chance. « Mon corps m'a beaucoup aidé en me disant stop quand ça ne lui convenait pas», assure-t-il.

Alors aujourd'hui, le chanteur de Fais-moi une place a trouvé une meilleure recette pour rester performant. « Je fais du sport depuis toujours. Aujourd'hui, c'est la natation qui me fait du bien. J'aime ça, je cherche à bien nager comme je cherche à bien chanter». Une formule longévité visiblement bien plus efficace.