Il tient à sa réputation Justin Timberlake veut faire interdire la vidéo de son arrestation

Covermedia

3.3.2026 - 10:36

Justin Timberlake a été arrêté en état d'ivresse au volant en 2024. Selon People, ses avocats tentent d'interdire la diffusion d'une vidéo de son arrestation.

Justin Timberlake
Justin Timberlake

Covermedia

03.03.2026, 10:36

Justin Timberlake a intenté une action en justice pour tenter d'empêcher la diffusion de la vidéo montrant son arrestation pour conduite en état d'ivresse.

En juin 2024, le chanteur de Mirrors a été arrêté à Sag Harbor, dans l'État de New York. Selon le rapport de police, Justin Timberlake a affirmé qu'il n'avait bu qu'un seul martini au bar d'un hôtel peu avant d'être arrêté. Il a refusé de se soumettre à un alcootest.

Lundi 2 mars (26), les avocats Edward Burke Jr. et Michael J. Del Piano ont déposé une requête auprès de la Cour suprême du comté de Suffolk dans laquelle ils affirment que la diffusion des images de l'arrestation de leur client filmées par la caméra corporelle de la police porterait atteinte à sa vie privée.

« La diffusion publique de ces images causerait un préjudice grave et irréparable à la réputation personnelle et professionnelle de Timberlake, le soumettrait au ridicule et au harcèlement publics, et ne servirait aucun intérêt public légitime», peut-on lire dans le texte de la procédure, selon People.

En outre, les avocats affirment que la diffusion de la vidéo montrerait la voiture de Justin Timberlake « des détails très personnels sans rapport avec le contrôle public des opérations gouvernementales». La démarche juridique des conseils du chanteur américain fait suite à une demande de diffusion des images de la caméra corporelle des agents reçue par les responsables du service de police du village de Sag Harbor. Cette demande a été faite en vertu de la loi sur la liberté de l'information (Freedom of Information Law, FOIL).

Justin Timberlake, 45 ans, n'a pas encore commenté publiquement la requête.

En septembre 2024, la pop star a plaidé coupable d'une infraction moins grave, la conduite en état d'ébriété, dans le cadre d'un accord de plaider-coupable. Il a été condamné à 25 heures de travaux d'intérêt général et à payer une amende de 500 dollars, assortie d'une surtaxe de 260 dollars. Le père de deux enfants a également vu son permis de conduire suspendu pour 90 jours.

S'exprimant à l'extérieur du tribunal après la décision, Justin Timberlake avait fait amende honorable: « Même si vous avez bu un verre, ne prenez pas le volant d'une voiture. C'est une erreur que j'ai commise, mais j'espère que tous ceux qui nous regardent et nous écoutent en ce moment pourront en tirer des leçons. Je sais que c'est certainement le cas pour moi.»

