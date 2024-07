Justin Timberlake s'est exprimé devant ses fans sur sa récente arrestation à New York. Le chanteur, qui avait été contrôlé en état d'ébriété dans les Hamptons, a fait amende honorable en déclarant son amour à son public.

Justin Timberlake a évoqué sa récente arrestation alors qu'il s'adressait à son public lors d'un de ses concerts. Covermedia

Covermedia

Les fans du chanteur SexyBack, âgé de 43 ans, ont été choqués mardi dernier en apprenant son arrestation pour avoir conduit en état d'ébriété à Sag Harbour, dans l'État de New York. La star a également reçu deux contraventions, l'une pour avoir grillé un feu rouge et l'autre pour ne pas avoir respecté sa trajectoire au volant.

Justin Timberlake est actuellement en tournée mondiale Forget Tomorrow et a fait face au scandale qui l'entoure lors d'un concert à Chicago vendredi, tout en remerciant ses fans de l'avoir soutenu contre vents et marées.

Dans une vidéo devenue virale, on entend Justin Timberlake dire à son public: « Je suis vraiment bouleversé. Nous avons une relation tellement spéciale, je veux dire, nous avons grandi ensemble. Beaucoup d'entre vous sont venus me voir dans le passé et m'ont dit «J'ai grandi avec toi», et je veux que vous sachiez que c'est réciproque. J'ai grandi avec vous. Nous avons traversé ensemble des hauts et des bas, des gauches et des droites».

En réponse à la controverse, il a poursuivi: « La semaine a été difficile, mais vous êtes là et je suis là, et rien ne peut changer le moment présent. Je sais que je suis parfois difficile à aimer, mais vous continuez à m'aimer et je vous aime en retour».

Libéré sans caution, Justin Timberlake doit comparaître devant le tribunal le 26 juillet pour répondre aux accusations portées contre lui. L'avocat Edward Burke, qui représente le chanteur, a déclaré la semaine dernière à l'agence de presse PA: « J'ai hâte de défendre vigoureusement M. Timberlake contre ces allégations. J'aurai beaucoup de choses à dire en temps voulu, mais j'attends pour l'instant que le bureau du procureur me communique toutes les informations nécessaires».

Dans le cadre de sa tournée mondiale, Justin Timberlake devrait être en France, à Lyon, les 6 et 7 septembre prochains.

