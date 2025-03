Kad Merad et sa femme Julia Vignali coulent des jours heureux en pays bourguignon. Et l'acteur de «La Vie pour de vrai» a confié dans l'émission «50' Inside» qu'il envisage de faire famille d'accueil pour animaux dans ce coin de paradis.

Le retour à la terre de Kad Merad et Julia Vignali Kad Merad et sa femme Julia Vignali coulent des jours heureux en pays bourguignon. Et l'acteur envisage de faire famille d'accueil pour animaux dans ce coin de paradis. 25.03.2025

Kad Merad et la Bourgogne, c'est une nouvelle histoire d'amour.

Et c'est d'ailleurs là qu'il a choisi d'épouser sa compagne Julia Vignali. C'est là aussi que la vie est conviviale, ramenée à d'humaines proportions.

«Là-bas, je fais venir mes amis de toujours, et je rencontre des gens, j'ai des voisins adorables et extraordinaires», dit-il à «50' Inside», ravi d'avoir quitté Paris, une ville où, estime-t-il on ne connaît pas ses voisins.

Kad Merad prend ses marques dans le village de Mary, en Saône-et-Loire, où il a acquis une propriété suffisamment vaste pour devenir un refuge pour animaux. Car Kad Merad n'a pas choisi la Bourgogne pour se lancer, comme certaines stars, dans la culture de la vigne et la production de grands crus: son rêve de nature est tout autre. Il ambitionne d'offrir un havre à des animaux en quête d'espace.

«Je me suis connecté avec la fondation Brigitte Bardot, avec qui j'ai peut-être envie de travailler pour recueillir quelques animaux qu'ils ont dans leur refuge», détaille celui qui lance sur les réseaux sociaux des appels à l'adoption d'animaux abandonnés.

Or, pour l'acteur de «100 Millions», qui sort ce mercredi 26 mars, ce ne sera ni des chiens ni des chats qu'il veut accueillir. Le comédien, qui a déjà deux beaux gros chiens, se voit en éleveur d'un genre très libéral.

«Ce qui m'intéresse, c'est à la fois d'entretenir mon élevage et en même temps de pouvoir laisser les animaux vivre leur vie de chevaux, de vaches, de moutons», a confié Kad Merad à Isabelle Ithurburu.