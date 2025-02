La semaine dernière, Kanye West a retiré les excuses qu'il avait présentées à la communauté juive pour des propos antisémites tenus en 2022. Désormais, après le temps de la réflexion, le rappeur a de nouveau changé d'avis.

Kanye West a « réfléchi» et, finalement, il n'est «pas un nazi». Covermedia

La semaine dernière, le rappeur de Stronger s'est lancé dans une diatribe abjecte sur X dans laquelle il a retiré les excuses qu'il avait présentées à la communauté juive pour avoir tenu des propos antisémites en 2022, s'est qualifié de «nazi», a fait l'éloge d'Adolf Hitler, a prétendu mettre en vente un T-shirt portant une croix gammée sur son site Web et a affirmé qu'il « domine» sa femme Bianca Censori. Aujourd'hui, Ye rétropédale.

Sur le réseau social X, mercredi soir il est revenu sur certains de ses commentaires. « Après mûre réflexion, je me suis rendu compte que je n'étais pas un nazi», a écrit le musicien de 47 ans sans rien ajouter ni présenter d'excuses.

À la suite de sa dernière tirade haineuse, Kanye West a été condamné par le Comité juif américain (AJC) et par des célébrités telles que David Schwimmer, Isla Fisher et Charlie Puth. Lyor Cohen, dirigeant de l'industrie musicale, a demandé à la star du hip-hop de mettre fin à sa rhétorique antisémite dans une lettre ouverte.

« Avec la montée de l'antisémitisme, votre voix et votre influence portent une responsabilité importante. Je vous demande instamment d'être plus sensible à la douleur que vos paroles infligent aux communautés juives et à tous ceux qui s'opposent à la haine», écrit-il. « Votre talent et votre influence pourraient être utilisés pour guérir et inspirer, pour combler les fossés et promouvoir la compréhension. Au lieu de cela, vous avez choisi une voie qui sème la discorde et perpétue des stéréotypes nuisibles.»

À la suite d'une déclaration similaire en octobre 2022, Kanye West a été confronté à une vague de réactions négatives, les patrons d'Adidas ayant fini par mettre fin à leur lucrative collaboration pour la marque de mode Yeezy.