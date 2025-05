Kanye West et sa femme déclarent la guerre à un dentiste !

Kanye West et Bianca Censori portent plainte contre le dentiste du rappeur pour l'avoir rendu accro au protoxyde d'azote. L'avocat de l'artiste a confirmé le dépôt de plainte à Rolling Stone.

Kanye West et Bianca Censori portent plainte contre le dentiste du rappeur. IMAGO/Sipa USA

Covermedia Covermedia

Kanye West et sa femme, Bianca Censori, affirment qu'un dentiste de Beverly Hills a administré à Kanye West des quantités « dangereuses» de protoxyde d'azote.

Ils estiment que cela a conduit à une dépendance chimique qui a causé des dommages neurologiques et une «instabilité de l'humeur» chez le rappeur. Andrew Cherkasky, avocat basé à New York, a confirmé que son cabinet avait exposé les revendications du couple dans une lettre envoyée le 1er mai (25) au Dr Thomas Connelly.

Ce courrier informe le dentiste qu'une plainte pour faute professionnelle sera déposée au nom du couple à l'issue d'une période de 90 jours. «Je peux confirmer que nous représentons Ye et Bianca, et je peux confirmer l'authenticité de la lettre envoyée aujourd'hui», a déclaré Andrew Cherkasky à Rolling Stone.

La lettre a d'abord été partagée par Milo Yiannopoulos, parfois porte-parole de Kanye West, qui l'a partagée sur X. «Nos clients ont l'intention de porter plainte contre vous pour faute médicale, négligence professionnelle et autres violations délictuelles et contractuelles liées à votre traitement de Ye», peut-on lire dans la missive.

Selon le document, le Dr Connelly a commencé à traiter Ye au début de 2024 en effectuant diverses procédures dentaires et en lui fournissant du protoxyde d'azote (ou oxyde nitreux, plus communément appelé gaz hilarant) en « quantités et fréquences qui n'avaient aucune justification dentaire ou médicale légitime».

Le protoxyde d'azote (N 20), souvent détourné pour des usages festifs, a des effets ponctuels euphorisants mais provoque des complications, parfois irréversibles, aux systèmes nerveux et cardiaque, ainsi que des troubles de la fertilité. Le texte affirme que le dentiste a ensuite fourni du gaz hilarant à Kanye West pour un « usage purement récréatif» et a indiqué au rappeur comment se l'auto-administrer.

Le Dr Connelly est qualifié de dealer. Il est accusé d'avoir profité de l'état de vulnérabilité de Kanye West pour lui facturer 50.000 dollars par mois pour la « fourniture continue» du protoxyde d'azote et de services connexes.

Kanye West a fait les gros titres ces derniers mois pour ses tirades misogynes, d'extrême droite et antisémites publiées sur les réseaux sociaux. Toutefois, le musicien et homme d'affaires de 47 ans s'était déjà illustré par de tels propos dans le passé, ce qui lui avait fait perdre son juteux contrat avec Adidas. Kanye West avait également affirmé qu'il avait été diagnostiqué bipolaire à 39 ans et avait développé ce thème dans son album de 2018 ,Ye, dont la pochette indiquait: «Je déteste être bipolaire, c'est génial».