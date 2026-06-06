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Plus de 40'000 personnes Kanye West fait salle comble aux Pays-Bas malgré la polémique sur ses tirades pro-nazies

Angelica Zermatten

6.6.2026

Un concert aux Pays-Bas du rappeur américain Kanye West, dit Ye, a attiré samedi plus de 40'000 personnes, ses fans souhaitant séparer l'art de l'artiste malgré ses tirades antisémites et pro-Hitler qui ont entraîné l'annulation de plusieurs dates en Europe.

De nombreux fans ont déclaré à l'AFP venir essentiellement pour la musique de l'artiste de 48 ans, tout en condamnant ses propos controversés.
De nombreux fans ont déclaré à l'AFP venir essentiellement pour la musique de l'artiste de 48 ans, tout en condamnant ses propos controversés.
KEYSTONE

Agence France-Presse

06.06.2026, 22:20

A l'extérieur du stade Gelredome d'Arnhem (est), de nombreux fans ont déclaré à l'AFP venir essentiellement pour la musique de l'artiste de 48 ans, tout en condamnant ses propos controversés.

«Je ne soutiens pas tout ce qu'il a dit», affirme Loes Snyers, étudiante belge de 20 ans. «Mais pour moi, je me fiche des polémiques autour des mauvaises actions des artistes, je me concentre vraiment sur la musique».

Ye a suscité une vive indignation avec des propos glorifiant le dirigeant nazi Adolf Hitler. Ses déclarations fracassantes, sa chanson «Heil Hitler» l'an passé et la mise en vente de tee-shirts siglés d'une croix gammée sur son site web ont suscité des réactions hostiles contre sa tournée européenne.

Le rappeur s'est depuis distancié de ses propos sur les réseaux sociaux, les attribuant au trouble bipolaire dont il souffre.

«Pas de raisons claires de l'interdire». Kanye West autorisé à se produire aux Pays-Bas

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«Ne pas fermer les yeux»

En marge de la salle de concert se tenait une petite manifestation contre l'artiste, organisée par l'organisation juive CIDI (Centre d'information et de documentation Israël), affichant entre autres des citations antisémites du rappeur sur des panneaux.

«Je sais que ses fans viennent probablement pour la musique, mais nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la haine des juifs qu'il a largement répandue par le passé», a déclaré Naomi Mestrum, directrice du CIDI.

L'organisation a demandé en vain l'annulation du concert de samedi et de celui prévu lundi auprès d'un tribunal d'Amsterdam. Les juges ont estimé mercredi que les concerts ne constituaient pas une menace à l'ordre publique.

«Nous ne sommes pas satisfaits du fait qu'il se voie offrir une scène aussi immense ici aux Pays-Bas, alors que d’autres pays autour de nous ont tracé une ligne morale et l’ont rejeté. Les Pays-Bas se sont montrés un peu plus lâches», a poursuivi Mme Mestrum.

Le maire de la ville d'Arnhem, Ahmed Marcouch, a accordé un permis pour que les concerts de samedi et lundi aient lieu malgré ce qu'il a qualifié de «déclarations répréhensibles», tandis que le ministre de l'Asile et de la Migration, Bart van den Brink, a fait valoir qu'il n'existait aucun fondement juridique pour interdire à Ye l'accès aux Pays-Bas.

Interdit dans d'autres pays

Le comportement passé du rappeur a néanmoins constitué une raison valable pour faire interdire ses concerts au Royaume-Uni, en France, en Pologne et en Italie.

Pour Fabio Garrido, qui a rejoint l'équipe de l'organisation de la tournée de Ye en mars, il a été plus facile de trouver des financements pour des concerts en dehors de l'espace Schengen (espace de libre circulation entre 29 pays européens, dont 25 membres de l'UE), les investisseurs étant plus frileux au sein de la zone en raison du risque d'annulation et des controverses.

«J'ai l'impression que ce concert (aux Pays-Bas) va servir de tremplin pour faire comprendre aux autres pays européens à quel moment il faut assumer les conséquences de ses actes, quand un +désolé+ suffit, et quand ce n'est pas le cas», poursuit le Néerlandais de 28 ans.

Ye doit également se produire dans la capitale albanaise, Tirana, le 11 juillet, puis à Prague, en République tchèque, le 25 juillet.

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La chanson «Heil Hitler» toujours en ligne 

En janvier, l'artiste américain s'était défendu dans le Wall Street Journal: «Je ne suis pas un nazi ni un antisémite» et «J'aime le peuple juif», avait-il assuré.

«Si on compare avec beaucoup d'autres personnes qui ont fait des choses répréhensibles, elles ne se sont jamais excusées (...) Lui, il s’est excusé,» estime Summy Payel, fan de Kanye West depuis ses premiers albums. «Il a assumé ses actes. Je pense donc qu'on devrait donner une seconde chance à tout le monde», ajoute la danseuse néerlandaise de 34 ans.

Un argument qui ne convainc pas Mme Mestrum: «Ses excuses étaient très superficielles. Sa chanson, Heil Hitler, est toujours en ligne», explique la directrice du CIDI, ajoutant que le rappeur bénéficie encore financièrement du titre polémique. «S'il veut vraiment se racheter, il faut faire plus qu'une simple excuse sur Twitter et qu'une simple conversation», conclut-elle.

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