L'organisateur du festival Wireless, objet d'une vive polémique au Royaume-Uni pour avoir invité cet été à Londres Kanye West, auteur de propos antisémites et racistes ces dernières années, a appelé lundi au «pardon», alors que d'importants sponsors se sont retirés.

La programmation Kanye West a fait fuir de gros sponsors du Wireless Festival. ATS

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Melvin Benn, directeur général de Festival Republic – une filiale du groupe Live Nation, propriétaire de l'événement, qui organise Wireless -, a exhorté les détracteurs du rappeur américain Kanye West à lui accorder «un peu de pardon».

Le chanteur de 48 ans, qui se produit sous le nom de Ye, a perdu ces dernières années de nombreux fans et plusieurs contrats commerciaux après des saillies antisémites ou racistes. Il avait notamment affirmé en 2023 qu'il «adorait les nazis», et a sorti l'an dernier un titre baptisé «Heil Hitler».

L'annonce de sa venue comme artiste principal trois soirs de suite au festival Wireless, du 10 au 12 juillet à Londres, a suscité l'indignation.

Melvin Benn a qualifié les propos passés du rappeur sur les Juifs et Adolf Hitler d'«abjects», mais a assuré dans un communiqué que le festival ne fournirait pas «une tribune pour vanter une opinion, quelle qu'elle soit».

Il a demandé aux critiques de «réfléchir à leurs réactions immédiates de dégoût à la perspective qu'il se produise» et de «lui offrir un peu de pardon et d'espoir, comme (il a) décidé de le faire (lui)-même».

«Il a le droit d'entrer dans le pays et de se produire dans ce pays», a insisté le responsable.

Retrait des sponsors

Plusieurs représentants d'organisations juives et le maire de Londres Sadiq Khan ont protesté contre la venue de Kanye West.

Selon des médias britanniques, le gouvernement s'interroge sur une possible interdiction de séjour du chanteur. Le Premier ministre Keir Starmer a jugé «profondément inquiétant que Kanye West ait été programmé pour se produire au festival Wireless».

Pepsi, principal sponsor du festival, et le groupe de boissons Diageo, dont les marques Johnnie Walker et Captain Morgan étaient partenaires de l'événement, ont annoncé leur retrait dimanche.

Dans une lettre d'excuses publiée dans le Wall Street Journal en janvier, Kanye West assurait qu'il n'était «ni nazi ni antisémite» et mettait en avant ses troubles bipolaires.

Mais malgré les controverses, l'artiste suscite toujours un fort engouement: il doit par exemple se produire le 6 juin au Gelredome d'Arnhem au Pays-Bas, ou encore le 11 juin au stade Vélodrome de Marseille, dans le sud de la France, où sa venue suscite également des critiques.