Tendre selfie Karim Benzema et Lyna Khoudri en balade amoureuse au Louvre

Covermedia

17.12.2025 - 18:01

Karim Benzema et Lyna Khoudri ont passé un moment au Louvre, qu'ils ont immortalisé par une série de photos publiées par le footballeur sur Instagram. Et le couple si discret d'habitude a même posté un tendre selfie.

Une fois n'est pas coutume, Karim Benzema et Lyna Khoudri ont publié un selfie où ils sont tendrement enlacés.
Une fois n'est pas coutume, Karim Benzema et Lyna Khoudri ont publié un selfie où ils sont tendrement enlacés.
Covermedia

Covermedia

17.12.2025, 18:01

Une fois n'est pas coutume, Karim Benzema et Lyna Khoudri ont publié un selfie où ils sont tendrement enlacés.

Et pas n'importe où! Dans la cour du Louvre, alors que la nuit était tombée et que les lumières mettaient en valeur la pyramide de Peï, qui est la porte d'accès habituelle au musée national.

Karim Benzema et Lyna Khoudri, qui vivent en partie en Arabie Saoudite, à Ryad où le Lyonnais a signé un juteux contrat avec l'équipe de foot dirigée par Laurent Blanc, se sont visiblement offert un week-end touristique en amoureux à Paris. Et qui dit tourisme à Paris dit Louvre, et Joconde.

Lyna Khoudri et Karim Benzema ont immortalisé leur séjour et partagé quelques images avec leurs fans. On découvre ainsi le footballeur qui déplace des foules en quasi tête-à-tête avec la Mona Lisa peinte par Léonard de Vinci. Il s'est également laissé photographier, de dos, avec un t-shirt floqué de la phrase Art that Kills, du designer et artiste Josué Thomas. Est-ce la façon que celui qui postule pour retrouver les Bleus pour la Coupe du monde 2026 de dire combien il a été bouleversé par son parcours à travers les chefs d'œuvre du Louvre?

En tout cas, les jeunes mariés, qui n'avaient révélé leur amour au grand jour qu'en mai au Festival de Cannes où Lyna Khoudri présentaient deux films, ont eu envie de montrer leur tendresse... et peut-être leur soutien au musée qui vit des heures difficiles depuis le vol éclatant dont il a été victime.

