Actu people Karine Ferri : «Je n'ai aucun remords ni aucun regret»

Covermedia

24.9.2025 - 14:56

Karine Ferri rejoint la nouvelle chaîne féminine RMC Life, qui émettra dès le 1er octobre à la place de Chérie 25. Et c'est sans regret qu'elle tourne la page TF1 après 13 ans, comme elle l'a confié à TV Mag.

Karine Ferri rejoint la nouvelle chaîne féminine RMC Life.
Karine Ferri rejoint la nouvelle chaîne féminine RMC Life.
imago/PanoramiC

Covermedia

24.09.2025, 14:56

Adieu TF1, bonjour RMC, chaîne du groupe CMA-CGM. Après 13 ans passés sur la première chaîne, Karine Ferri ferme un chapitre de sa carrière... visiblement sans regret. L'animatrice s'apprête à présenter en prime time une case loisir-famille sur la toute nouvelle chaîne féminine RMC Life, qui émettra dès le 1er octobre à la place de Chérie 25.

«Je suis partie en bons termes», assure-t-elle dans TV Mag. «Avec TF1, c'est une longue et une belle histoire d'amour, elle a duré 13 ans, mais il n'y a pas eu de conflits. Les choses se sont faites naturellement, dans la compréhension et l'acceptation.»

Alors pourquoi ce départ ? «Disons qu'à TF1, les programmes sont là depuis longtemps, ils sont installés, il n'y a pas beaucoup de place pour la nouveauté», justifie-t-elle. Sans vouloir dire «du mal de cette chaîne» qui lui a «permis de vivre des choses extraordinaires», telles que les émissions Danse avec les stars ou The Voice, elle avoue avoir eu envie «de tester de nouvelles choses».

«Je n'ai aucun remords ni aucun regret», affirme Karine Ferri, qui va «pouvoir enfin (s)'épanouir» avec des projets chers à son cœur.  Avant TF1, Karine Ferri a passé six ans chez M6 et deux ans sur Direct 8. A-t-elle enfin trouvé la bonne écurie ?

«Tel père, tel fils». Le fils de Karine Ferri et Yoann Gourcuff a neuf ans

«Tel père, tel fils»Le fils de Karine Ferri et Yoann Gourcuff a neuf ans

