Karine Le Marchand : «Je n’ai aucune honte à dire que...»

Karine Le Marchand aimerait qu'on ne juge pas les gens sur leur niveau d'études. Covermedia

Karine Le Marchand prodigue de nombreux conseils dans son livre 15 étapes pour apprendre à s'aimer, qu'elle n'hésite pas à partager sur Instagram. Et en ce mois d'août, l'animatrice de l'Amour est dans le pré s'est penchée dans plusieurs stories sur le parcours qui définit les individus.

«Est-ce qu'il vaut mieux être fier d'avoir hérité de l'entreprise de papa ou s'être fait tout seul ? Est-ce qu'il vaut mieux avoir construit sa carrière, gagner ses sous tout seul, sans marcher sur la tête de quelqu'un, sans coucher, en travaillant hyper dur, en ayant pas son bac, sans avoir fait l'ENA, HEC, et être haut fonctionnaire toute sa vie ?» questionne-t-elle.

«Moi je préfère ma vie», tranche celle qui sera à l'affiche de la nouvelle saison du programme de dating agricole à partir du 25 août. « Moi, j'ai aucune honte à dire que je n'ai pas mon bac!» martèle-t-elle en croisant les bras.

«D'abord, ce n'est pas un choix, je ne l'ai pas loupé, j'ai arrêté», justifie l'animatrice de 56 ans. «Je ne me voyais pas faire d'études, j'avais envie d'être dans la vie, j'avais envie de travailler.»

On apprend d'ailleurs que sa fille «est pareil», même si «elle a son bac, elle, quand même». «Elle ne se voyait pas faire de longues études derrière, bon elle travaille avec moi maintenant», explique la mère d'Alya, 23 ans. «Il y a des gens qui sont faits pour faire des études, et il y a des gens qui vont faire des études pendant sept, 10 ans, qui vont être hyper diplômés et qui vont péter un câble parce que ça ne leur correspond pas», poursuit-elle, citant des exemples de reconversion réussie autour d'elle. Une chose est sûre pour Karine Le Marchand, «il va donc falloir arrêter de définir les gens en fonction des études qu'ils ont faites».