Karine Le Marchand : une réaction sobre mais implacable

Karine Le Marchand a réagi sur Instagram à la condamnation de Mimi Marchand qui a tenté d'exercer sur elle un chantage. Une réponse sobre, mais implacable... comme la justice.

Karine Le Marchand a réagi sur Instagram à la condamnation de Mimi Marchand. IMAGO/ABACAPRESS

Covermedia Covermedia

Karine Le Marchand est satisfaite du jugement du tribunal correctionnel de Paris qui condamne Mimi Marchand à 18 mois de prison avec sursis.

La présentatrice ne s'était pas laissé faire par la patronne de l'agence Bastingage qui a tenté de la faire chanter avec des photos de sa fille mineure volées par l'un de ses paparazzis. Elle a porté plainte.

Aujourd'hui, à l'aide de la reproduction d'articles de journaux qui annoncent le verdict et de la photo de «la papesse de la presse people», postées sur son compte Instagram, elle savoure sa victoire. «Justice est faite» a-t-elle écrit sous un des articles et la photo diffusée par AFP de «la reine des paparazzi» déchue et convaincue «d'extorsion».

Dans sa story Instagram, elle a ajouté la musique d'Il était une fois dans l'Ouest, histoire de souligner ce règlement de compte sans pitié. Karine Lemarchand a également accompagné son message d'une citation «arrangée» d'Abraham Lincoln : «On peut tromper tout le monde quelque temps. On peut tromper quelques personnes tout le temps, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps».

Michelle, dite Mimi, Marchand a également été condamnée à 25.000 euros d'amende. La peine est plus lourde que la réquisition. Son avocate a annoncé qu'elle allait faire appel de la décision.