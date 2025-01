Karla Sofía Gascón est la première actrice transgenre à être nommée aux Oscars. La star, outrée par les premières mesures de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, a demandé à l'Académie lors d'un entretien avec The Hollywood Reporter de la considérer « uniquement» pour son travail.

Karla Sofía Gascón s'est prononcée contre le décret anti-trans « honteux» du nouveau président américain, Donald Trump. Covermedia

La star d'Emilia Perez est entrée dans l'histoire le 23 janvier en devenant la première actrice ouvertement transgenre à être nommée aux Oscars grâce à son rôle dans le film de Jacques Audiard.

Karla Sofía Gascón y incarne un chef de cartel mexicain qui transitionne et se consacre à l'aide aux victimes de la violence des gangs. S'adressant à The Hollywood Reporter au sujet du nouveau décret anti-trans signé par Donald Trump, avec une autre série d'autres décrets après son investiture en début de semaine, l'actrice espagnole l'a jugé « honteux».

« Nous sommes en train de revenir en arrière», a-t-elle déploré. « Les nouvelles générations n'ont pas vécu ce que les précédentes ont vécu, elles sont donc destinées à répéter les mêmes erreurs. Il faut faire attention à ne pas donner le pouvoir aux intolérants, car cela mettra fin au peu de tolérance que nous avons.»

Sur une note plus joyeuse, Karla Sofía Gascón a raconté au média comment elle avait découvert les nouvelles nominations des Oscars depuis un aéroport brésilien.

« C'était complètement fou, je n'ai pas dormi de la nuit», s'est-elle rappelée. « Quel rêve, quel honneur, quel amour. Je me sens comblée, c'est l'aboutissement de neuf mois de promotion et de deux ans de travail.»

La star de 52 ans a exhorté l'Académie à considérer son travail à sa juste valeur. « Il est maintenant temps de se concentrer sur ma performance et de mettre de côté mon appartenance ethnique, ma sexualité ou ma couleur de cheveux, pour aller de l'avant dans «l'intégration». Aujourd'hui, il a été prouvé que l'art ne saisit pas la haine. Personne ne peut remettre en cause mon travail et encore moins le fait que je sois une actrice. Une actrice qui mérite d'être reconnue uniquement et exclusivement pour sa sublime performance dans Emilia Pérez», a ajouté Karla Sofía Gascón.