Karla Sofía Gascón a assisté à la cérémonie des Oscars dimanche soir, malgré les récentes controverses sur ses anciens propos qualifiés de racistes. L'actrice transgenre d'Emilia Perez a été invitée par la star de Like a Virgin a son afterparty.

Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón a remercié Madonna pour son « soutien» après la controverse provoquée par ses tweets considérés racistes et islamophobes.

Ses propos négatifs sur l'Islam et sur l'Afro-Américain George Floyd, qui est mort après avoir été arrêté par la police devant un magasin de Minneapolis, dans le Minnesota, ont remis en cause le succès qu'elle avait acquis grâce à sa prestation dans le film de Jacques Audiard. Les tweets ont commencé à circuler peu après que Karla Sofía Gascón est entrée dans l'histoire en devenant la première personne ouvertement transgenre à être nommée pour un Oscar d'interprétation.

L'actrice espagnole est restée discrète ces dernières semaines et n'a pas foulé le tapis rouge des Oscars dimanche. Cependant, elle a assisté à la cérémonie et à l'afterparty donnée par Madonna, qu'elle a remerciée de l'y avoir conviée.

« Madonna, je veux te remercier pour tout l'amour que tu m'as montré», a écrit l'actrice sur ses Stories Instagram. « Pour ton invitation à la fête que tu as donnée après les Oscars et pour tes mots d'amour et de force. Je t'aime.»

Un message que Madonna a relayé sur ses propres réseaux sociaux. La chanteuse a ajouté dans une Story suivante avoir « le cœur brisé d'être témoin de la douleur des personnes transgenres qui ne sont pas acceptées par une société qui les craint parce qu'elles sont différentes».

Et d'ajouter: « L'excitation que les gens ressentent en regardant les autres tomber ou être réduits au silence, être mis à l'index, est inquiétante. L'humanité devrait consacrer plus de temps et d'efforts à élever les gens et à soutenir tous ceux qui s'efforcent de devenir une meilleure version d'eux-mêmes!»

Karla Sofía Gascón a, de son côté, également remercié d'autres célébrités qui l'ont soutenue au milieu du scandale. « Je saisis également cette occasion pour remercier tous mes collègues professionnels d'Hollywood qui ont exprimé leur soutien et leur admiration à mon égard ce soir-là. Tant au gala qu'à la fête», a-t-elle écrit.

Karla Sofía Gascón a précédemment révélé au Mirror que Madonna l'avait félicitée pour sa performance dans Emilia Pérez. « Madonna pleurait tellement après la projection à New York qu'elle m'a dit: «Tu es incroyable!» Elle n'arrêtait pas de pleurer. Je lui ai dit: «Madonna, s'il te plaît. Ce n'est qu'un film. Sois heureuse!»»

Emilia Perez a fait un triomphe aux César avec des prix pour: le film, la réalisation, le scénario adapté, la musique originale, la photographie, le son et les effets visuels. A Los Angeles, deux jours plus tard, Zoe Saldaña a été récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, et le film a également été primé pour sa musique.