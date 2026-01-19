Kate Middleton accueille les champions du monde de rugby à Windsor, tandis que William se salit les mains à la ferme : deux engagements différents, mais un même style royal.

William a prêté main forte dans une ferme familiale dans le Herefordshire. Imago

Nicolò Forni fon

Pas le temps ? blue News résume pour toi Kate Middleton a accueilli les Red Roses, l'équipe féminine de rugby championne du monde, au château de Windsor, les célébrant par un look symbolique et une rencontre officielle.

La princesse a parlé du rôle central que joue le rugby dans sa famille et a pris position contre les stéréotypes de genre dans le sport.

Pendant que Kate célébrait les championnes, le prince William visitait une ferme, devenant «fermier d'un jour» dans le Herefordshire. Montre plus

Réception en rouge au château de Windsor pour les Red Roses, l'équipe féminine de rugby d'Angleterre championne du monde.

Kate Middleton a célébré l'équipe avec un look symbolique et étudié, choisissant de rendre hommage aux athlètes également à travers ses vêtements.

Pour l'occasion, comme l'ont rapporté les médias britanniques et l'émission «Today», la princesse de Galles portait un tailleur rouge vif Alexander McQueen, associé à des chaussures Gianvito Rossi, deux maisons qui font souvent partie de sa garde-robe.

Il s'agissait de son premier engagement officiel en solo en 2026.

En tant que marraine de la Rugby Football Union, Kate souhaitait personnellement accueillir les champions à Windsor.

«Je ne voudrais pas être plaquée par George»

La princesse avait déjà assisté à la finale de la Coupe du monde à Brighton, remportée par l'Angleterre contre l'Australie, et avait fêté l'événement avec les joueuses dans les vestiaires après le match, coiffée d'un chapeau de cow-boy, comme le rappelle l'athlète Ellie Kildunne.

C'est à Kildunne que Kate a parlé du rôle central que le rugby joue également dans la vie de famille. Comme l'a expliqué la princesse, le prince George et le prince Louis, âgés de sept ans, jouent au rugby à l'école, tandis que la princesse Charlotte, âgée de dix ans, les rejoint lorsqu'ils jouent à la maison.

«Jouer avec des enfants jusqu'à un certain âge, c'est génial, mais maintenant, honnêtement, je ne voudrais pas être plaquée par George», a plaisanté Kate, en faisant référence à son fils aîné, qui approche les 13 ans et devient de plus en plus fort.

Kate pose avec une équipe féminine de rugby. Imago

Plein de sport et William en fermier

Au cours de la réunion, la princesse s'est également prononcée contre les stéréotypes de genre dans le sport.

«Le rugby est un sport très accessible», a-t-elle déclaré, expliquant que Louis jouait au rugby à toucher et qualifiant ce sport de «formidable». Kate a ajouté que Charlotte ne jouait pas au rugby à l'école, mais que «nous ne devrions pas enfermer les garçons et les filles dans des sports spécifiques trop tôt».

Sportive avide et compétitive, Kate est connue pour avoir pratiqué de nombreuses disciplines - du rugby au hockey en passant par le tennis, la natation et même le ski - et aime s'affronter dans des sports avec son mari William, souvent avec des résultats en sa faveur.

Un détail qui n'est pas passé inaperçu, sachant que le prince de Galles est le parrain du rugby gallois, alors que le pays de Galles n'occupe actuellement que la douzième place au classement mondial.

Les Red Roses ont remercié Kate en lui offrant un maillot de l'équipe nationale signé par tous les joueuses et en posant avec elle pour une photo officielle dans l'un des halls du château de Windsor.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un début d'année particulièrement chargé pour la princesse, qui a repris le travail à temps plein. Le prince William a également repris ses engagements publics: il a récemment été «fermier d'un jour» lors d'une visite d'une ferme familiale dans le Herefordshire.

La semaine prochaine, le couple sera de nouveau réuni pour une visite officielle en Écosse, entre Stirling et Falkirk, où Kate et William sont connus sous le nom de duchesse et de duc de Rothesay.