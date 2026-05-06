Kate Middleton est à nouveau prête à reprendre ses activités officielles aussi à l'étranger. Deux ans après son traitement contre le cancer, la princesse de Galles a prévu un séjour en Italie.

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Kate Middleton se rendra dans le nord de l'Italie la semaine prochaine pour sa première visite officielle à l'étranger depuis qu'elle a été diagnostiquée d'un cancer en 2024.

Le palais de Kensington a annoncé le 6 mai que l'épouse du prince William effectuera une visite de deux jours à Reggio Emilia, dans le cadre de son travail sur le développement de la petite enfance. La visite sera axée sur l'approche de la ville italienne, qui place les relations, l'environnement et la communauté au cœur du développement de l'enfant et qui a influencé des écoles du monde entier.

«La princesse est impatiente de se rendre en Italie la semaine prochaine et de voir de ses propres yeux comment l'approche de Reggio Emilia crée des environnements où la nature et les relations humaines se mélangent pour favoriser le développement des enfants», a déclaré un porte-parole du palais de Kensington.

Deux ans plus tôt, la princesse a révélé qu'elle suivait une chimiothérapie pour une forme non spécifiée de cancer. L'an dernier, elle a annoncé qu'elle était en rémission.

Depuis sa maladie, Kate Middleton a considérablement réduit sa charge de travail officielle. Si ses apparitions publiques ont progressivement augmenté, elle n'a pas accompagné le prince William lors de récents voyages à l'étranger. Le couple a trois enfants, le prince George, 12 ans, la princesse Charlotte, 11 ans, et le prince Louis, huit ans.